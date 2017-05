'Personal Shopper', reconeguda a Cannes, i el terror de 'Déjame salir', estrenes destacades

CARTELLERA DE CINEMA

El director cinematogràfic Olivier Assayas va guanyar el guardó a millor director (ex aequo) al Festival de Cannes de l'any 2016 per la pel·lícula 'Personal Shopper', que arriba aquest divendres a la gran pantalla. Un drama protagonitzat per la jove actriu Kristen Stewart. El director ja havia treballat amb ella al drama 'Viaje a Sils Maria' del 2014 compartint protagonisme amb Juliette Binoche. L'altra pel·lícula destacada d'aquesta setmana és 'Déjame salir', una cinta de terror de Jordan Peele, protagonitzada per Daniel Kaluuya. També s'estrena el documental 'Dancer' dirigit per Steven Cantor premiat en la primera edició del recent BCN Film Fest. 'Boris sense Béatrice' ('Boris sans Béatrice', en francès) és una producció canadenca que s'estrenarà subtitulada al català.

Kristen Stewart es posa a la pell de Maureen, una nord-americana resident a París que aconsegueix un curiós treball: encarregar-se de l'armari d'una 'celebrity'. Maureen podrà pagar-se així la seva estada a la capital francesa mentre espera una manifestació de l'altre món del seu germà bessó desaparegut. Tot i això, a partir d'una espècie de revelació, comença a rebre estranys missatges al mòbil. 'Personal Shopper' és una coproducció germano-francesa dirigida per Olivier Assayas.

Chris, un jove afroamericà, visita la finca de la família adinerada de la seva novia blanca. Al principi, se sorprèn del caràcter amable dels seus sogres, però a mesura que avança el cap de setmana, una sèrie d'inquietants descobriments li porten a conèixer una realitat que mai hauria imaginat. 'Déjame salir' ('Get Out', en anglès) és la nova pel·lícula de terror de Jordan Peele, protagonitzada per Daniel Kaluuya, Bradley Whitford, Catherine Keener, Allison Williams, Betty Gabriel i Caleb Landry Jones.

Steven Cantor dirigeix 'Dancer'. Un documental sobre el ballarí ucraïnès Sergei Polunin, qui amb 19 anys es va convertir en el primer ballarí més jove del Royal Ballet de Londres. Aquest documental va aconseguir el premi de la Crítica ACCEC a la Millor Pel·lícula en la primera edició del recent BCN Film Fest.

Aquesta setmana arriba als cinemes 'El caso Sloane' ('Miss Sloane', en anglès). Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) té una reputació formidable en les altes esferes del món polític i empresarial. Coneguda per la seva astúcia i els seus èxits, sempre ha fet el que fos necessari per guanyar. Però quan s'enfronta a l'oponent més poderós de la seva carrera, s'adona que la victòria pot tenir un preu massa alt.

'No sé decir adiós' és la nova pel·lícula dirigida per Lino Escalera i protagonitzada per Nathalie Poza, Juan Diego, Lola Dueñas, Pau Durà, Miki Esparbé i Noa Fontanals. Carla porta anys sense parlar amb la seva germana Blanca, fins que un dia rep una trucada seva. El seu pare, amb qui manté una complicada relació, pateix una malaltia terminal. Al principi, la Carla es nega a afrontar la notícia, però després decideix traslladar al seu progenitor des d'Almeria a Barcelona, perquè pugui rebre tractament mèdic. Junts emprenen un viatge a contrarellotge en el qual intenten recuperar el temps perdut.

'Boris sense Béatrice' ('Boris sans Béatrice', en francès) és una producció canadenca protagonitzada per James Hyndman, Simone-Élise Girard, Denis Lavant, Dounia Sichov i Laetitia Isambert-Denis, que s'estrena subtitulada al català. Boris Malinowski decideix tenir una relació extraconyugal per satisfer les seves necessitats emocionals, mentre la seva dona Beatrice està greument malalta.

Maik, un noi de 14 anys, es queda sol a casa. Un company de classe anomenat Tschick apareix amb un cotxe robat i junts s'embarquen en un viatge per carretera que els canviarà la seva vida. 'Goodbye Berlín' ('Tschick', en alemany) és una producció dirigida per Fatih Akin, protagonitzada per Anand Batbileg, Tristan Göbel, Nicole Mercedes Müller, Aniya Wendel , Julius Felsberg i Uwe Bohm.