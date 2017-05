El Sant Sepulcre d’Olèrdola captiva per la seva singularitat als visitants

Dins de les rutes pel patrimoni d’Olèrdola que organitza l’Ajuntament, aquest diumenge es realitzaven visites guiades gratuïtes a l’església del Sant Sepulcre d’Olèrdola. Era la tercera vegada en dos anys que s’oferia la possibilitat de conèixer aquest singular temple i van ser forces els visitants que no van voler deixar escapar aquesta oportunitat excepcional. Fins a 75 persones responien a la crida i visitaven aquesta joia del patrimoni d’Olèrdola en algun dels tres torns de visita establerts. Entre els visitants hi predominaven veïns del municipi, però també es van registrar forces visitants provinents de Vilafranca, així com veïns d’altres localitats penedesenques, com Calafell o Sant Sadurní.

Les visites van ser conduïdes per Josep Anton Pérez, de Triade Serveis Culturals. En les seves explicacions feia notar que l’església era l’única romànica de planta circular al Penedès dedicada al Sant Sepulcre. Els visitants van poder conèixer els detalls de les valuoses pintures , pertanyents al romànic primerenc.

El regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere Sadurní, es mostra satisfet per l’elevada assistència i la variada procedència de veïns del municipi que s’interessaven pel Sant Sepulcre. L’èxit de les convocatòries referma l’encert de convocar periòdicament rutes pel patrimoni d’Olèrdola. Aquest 2017, com a novetat, es planifiquen rutes a Viladellops, per Moja i també per Sant Pere Molanta.