L’onzena edició del Cerkabirra reuneix més de 6.500 persones al llarg de tota la jornada (VÍDEO)

El Cerkabirra ha tancat l’onzena edició aquest passat dissabte reunint més de 6.500 persones al llarg de tota la jornada. Sens dubte, la festa ha assolit un nou rècord de participants en totes les franges horàries, fet que corrobora l’esperit familiar i intergeneracional com un del valors afegits del Cerkabirra i la situa entre els grans esdeveniments del municipi. Des de primera hora del matí, la plaça del Mercat va viure una jornada plena d’activitats, on la música, el bon ambient i la cervesa van ser els protagonistes indiscutibles. L’organització, liderada per l’Associació de Joves el Cubell, valora amb molta satisfacció el resultat d’aquesta edició i ja enfila els preparatius pel 12è Cerkabirra.



Com és tradició, la festa va arrencar amb les activitats del Cerkanalla, combinades amb diverses actuacions i la fira de cerveses artesanes. Les tres propostes van ser una fórmula d’èxit que va omplir de famílies la plaça del Mercat, empeses, també, pel bon temps. Tot plegat, sumat als preparatius dels 20 grups participants al concurs de paelles, que es consolida com un dels grans encerts per omplir l’espai del migdia, que en edicions anteriors havia quedat mancat d’activitat.



Les llargues sobretaules dels grups participants al concurs van precedir els primers espectacles de circ, que un any més van captivar petits i grans, a l’espera de donar inici al correbars pel centre de Cubelles a ritme de les txarangues amb l’acompanyament de txanquers. Si l’any passat el correbars va comptar amb dos itineraris desdoblats, aquesta vegada l’organització va recuperar el format habitual en un únic recorregut, on es van reforçar especialment els missatges per fomentar el civisme entre els participants.



I, a mesura que el dia s’apagava, la festa retornava a la plaça del Mercat per esclatar amb foc, llum i música gràcies als espectacles de Drum Beat, Fira Connection, el drac Viagrot i els Diables de Cubelles. D’aquesta manera el Cerkabirra va encaminar el colofó de la festa, omplint a vessar de gent la plaça del Mercat, amb un públic entregat al concert de la banda Raggatunning i a la música dels DJ Mamba Negra i Serrallonga.



Un cop tancada aquesta edició, el Cubell vol agrair especialment, un any més, la col·laboració del centenar de voluntaris que han contribuït a fer realitat la festa així com també vol destacar el suport rebut per part de l’Ajuntament de Cubelles i diverses entitats de la vila.