Unes jornades sobre les festes autogestionen presenten la Festa Major Popular La Barraca de Vilafranca

Aquest dissabte 13 de maig va tenir lloc la presentació del cartell de la Festa Major Popular, La Barraca. La jornada va començar amb la taula rodona, amb la participació de representants de la Festa Major Popular de Sallent, la Festa Major Popular i Autogestionada de Cardedeu i la Festa Major Popular de Capellades, que van explicar la seva manera de funcionar, tant en l'organització de les activitats com en la manera que s’autogestionen i fan que les seves activitats siguin per al poble. A la nit, es va programat la parella de punxa discs penedesencs High Fyah Risk, amb reagee de tot tipus, i tot seguit, el reconegut DJ Lalo de Fundación Tony Manero per acabar la nit amb el funky més ballable.

El fil conductor d’aquesta jornada va ser la presentació del cartell de la Festa Major Popular La Barraca d’enguany. Seguint amb l’estructura de l’any passat, hi haurà la penjada d’estelades el dissabte 26 d’agost amb ja el tradicional taller de pintar mocadors de la Festa Major per els més menuts. Enguany, hi haurà una jornada castellera amb els Xicots de Vilafranca, juntament amb els Vailets de Gelida, els Picapolls de la Gavarresa i els Bous de la Bisbal.

Després dels Goigs començaran els concerts amb els vilanovins Rata & the Whiteys, i tot seguit la reconeguda Sara Hebe, vinguda des d’Argentina. A les 12 de la nit, com ja és tradicional, penjaran les estelades a les torres de la Basílica de Santa Maria. I tot seguit hi haurà els alacantins Smoking Souls, presentant el seu disc “Cendra i Or” i Lágrimas de Sangre, fent parada a Vilafranca després de diversos festivals. Per acabar la jornada, s'ha programat els ja reconeguts dj Kimberly & Clark.

Pel que fa a La Barraca de la Plaça de l’Oli, l'aposta que es fa enguany és per les activitats de tarda, per a tot tipus de públics, així com un taller de circ per petits i no tan petits, o un espectacle de teles que ens deixarà amb la boca oberta.