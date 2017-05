Confirmen que el Puig del Cocodril, a Subirats, va acollir la "ciutat més potent" de la Cossetània Oriental

Una breu campanya arqueològica de quinze dies ha confirmat la hipòtesi que indicava que el Puig del Cocodril, a Subirats (Alt Penedès) va acollir la "ciutat més potent" de la Cossetània Oriental al Penedès, la qual va ser punt d'influència en l'origen de la vinya i el vi en aquest territori. És la principal conclusió a què ha arribat l'equip de 10 arqueòlegs de la cooperativa Arqueovitis després d'excavar una petita parcel•la de 2 per 3 metres. Malgrat les dimensions reduïdes, s'ha localitzat un fossat per dificultar l'accés de les tropes, diverses parts d'una casa d'origen ibèric i també més de 4.000 restes d'àmfores de vi. "Sorprèn moltíssim la profunditat on arriben les restes, a un metre i mig del terra. No hi ha cap jaciment al Penedès amb una estratigrafia tant gran", ha destacat l'arqueòleg Dani López aquest dimecres durant la presentació dels resultats.

Abans d'iniciar la campanya, l'equip d'arqueòlegs tenia indicis que el Puig del Cocodril –també conegut com a Pujol d'en Figueres- acollia un poblat fortificat d'època ibèrica que hauria actuat com a punt estratègic del control del comerç. Les troballes localitzades durant les dues setmanes d'excavacions, però, han "superat" les expectatives ja que, no tant sols s'ha confirmat la principal hipòtesi, sinó que les restes localitzades es mantenen en un important estat de conservació.

Dani López, coordinador de l'equip, ha detallat que la "gran sorpresa" de l'excavació ha estat la localització d'una casa amb diverses fases vinculades a l'època ibèrica. La primera, acumula restes de tres àmfores esclafades i indica que hauria estat utilitzada com a magatzem, mentre que hi ha una segona fase on han aflorat restes de paviment i d'una llar de foc, de manera que l'espai hauria servit per a usos domèstics o familiars. Al mateix temps, l'excavació també ha trobat un tram de mur i de la porta, així com també una part del carrer d'accés a la casa.

Simultani a aquestes troballes, López ha destacat la multitud de restes d'àmfores fenícies que constaten que el poblat tindria el seu origen real al segle VII aC, situant-lo en època coetània amb el jaciment Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès. Tenint en compte la seva ubicació elevada a tocar de la Via Augusta, López ha assegurat que el Puig de Cocodril hauria estat una fortificació ibèrica de frontera entre els laietans i la Cossetània Oriental: "A Sitges era molt difícil accedir, de manera que la penetració de tropes, de mercaderies i de contingents quan desembarcaven els romans havien de passar per aquí, on el jaciment té un control claríssim".

En aquest sentit, la cooperativa Arqueovitis apunta ara als vincles històrics que hi ha entre el jaciment del Puig del Cocodril com a punt de control fronterer, el jaciment de Font de la Canya com a gran centre de mercaderies vitivinícoles i el jaciment de la Timba de Santa Bàrbara (entre Castellet i la Gornal i l'Arboç) com a enclavament del comerç per la seva proximitat al riu Foix. Dani Lopez ha aplaudit aquesta relació directa per poder treballar en un projecte de gran abast històric.

Noves excavacions

El jaciment del Puig del Cocodril no s'havia excavat des de 1930 perquè hi havia la falsa creença que el paisatge rocós dificultaria qualsevol tipus de troballa. López, però, altament satisfet pels resultats, ha explicat que la descoberta dels darrers dies ha constatat que els poblats "s'adaptaven a la roca i l'aprofitaven" per fer les seves construccions. Un cop comprovada la conservació d'habitatges i carrers, el proper objectiu de l'equip d'arqueòlegs és obrir nous punts de prospecció per ubicar diferents barris. Tampoc descarten localitzar restes de temples, ja que les troballes d'ara "tot just són la punta de l'iceberg".

L'objectiu és fer una nova campanya al Puig del Cocodril durant el 2018 com a molt tard. Per això insten l'Ajuntament de Subirats i la Diputació de Barcelona a finançar el projecte, alhora que animen els més de 20 cellers que hi ha al municipi a implicar-se en les excavacions. De cara al futur, la intenció d'Arqueovitis és crear un nou centre arqueològic de visites entorn l'origen de la vinya i el vi, com ja s'ha fet a Avinyonet gràcies al jaciment de Font de la Canya.