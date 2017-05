El Festival de Sitges protagonitzarà dos actes a Cannes amb motiu dels seus 50 anys

L’agenda del 50è aniversari del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya no s’atura. En el marc del Festival de Cannes, Sitges protagonitzarà dos esdeveniments dirigits a la indústria i a l’àmbit institucional, que refermen l’aposta del certamen per la internacionalització.

El món del cinema es reuneix a partir d’avui a Cannes, que es convertirà un any més en el punt de trobada de la professió i la presentació d’una llarga llista de projectes i produccions. En l’any del seu cinquantenari, Sitges hi serà present a través de dos actes. El primer serà el Fantastic Mixer, una trobada per a directors i programadors de festivals de cinema fantàstic, que tindrà lloc diumenge, 21 de maig, dins el Marché du Film, que acull el palau de Congressos de la ciutat francesa. Aquest any, Sitges copatrocina l’esdeveniment juntament amb els festivals BIFAN (Corea), Fantasia (Quebec), el laboratori internacional Frontières i la plataforma de cinema llatinoamericà Blood Window, entre d'altres.

El segon acte convocat pel Festival de Sitges tindrà un caire més institucional. Es tracta d’una trobada amb diferents representants d’organismes, festivals i altres agents del món audiovisual per a presentar el 50è aniversari del certamen. Aquest acte se celebrarà dilluns, 22 de maig, amb la col·laboració de Catalan Films & TV, al seu estand de Cannes.

En les properes setmanes, el Festival anunciarà els diferents actes programats amb motiu del 50 aniversari, que es van iniciar el passat mes de febrer amb la presentació a Los Angeles. Aquestes accions estan emmarcades en la celebració de les 50 edicions de Sitges i suposen la seva projecció en el context internacional.

