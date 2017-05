La 37a edició del FIMPT rendirà tribut a Pere Tàpias

El cantant i guitarrista Carles Sanjosé (Sanjosex) i l'acordionista Carles Belda inauguraran la 37a edició del FIMPT el 16 de juny a Vilanova amb una nova versió del "Passeig del Carme" de Pere Tàpias, una cançó que any rere any ha donat el tret de sortida del festival, però que enguany serà especialment emotiva arran la mort del cantautor el passat abril. Així, el Festival de Música Popular Tradicional vol rendir homenatge "a la persona i la carrera musical" de Tàpias, i ho farà també a través d'un concert organitzat amb la revista Enderrock. L'espectacle repassarà la trajectòria del cantautor posant en escena el cd que la revista ha gravat i distribuït al maig: "Un pèl nou, un pèl antic. Tribut a Pere Tàpias". Copa Lotus, Elisabet Raspall i Jordi Paulí, Trial, Marina Rosell, Rosa Pou, o Vidal Soler són alguns dels artistes que participen en el treball discogràfic i que actuaran a l'escenari de la plaça de la Vila el diumenge 18 de juny per acomiadar-se de l'artista i posar punt i final al FIMPT de 2017.

Nou escenari a la plaça del Port

Una de les novetats destacades del festival d'enguany és el nou escenari de la plaça del Port, en el que es celebraran els concerts nocturns de divendres i dissabte per ajustar-se a l'ordenança de soroll sense minvar la qualitat dels concerts, tenint en compte la deficiència del so de les actuacions de la plaça de la Vila l'any passat. El FIMPT també recupera les dates estiuenques, atès que a les darreres edicions s'havia celebrat a la tardor. "Volem ressituar el festival a nivell nacional i internacional", ha assegurat la regidora de Cultura, Teresa Llorens, aquest dimecres al migdia en una roda de premsa al parc de Ribes Roges. Un altre dels objectius de l'Ajuntament és que el festival "sigui un símbol d'identitat de la ciutat", segons ha dit Llorens, que també ha agraït el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona al FIMPT.

Inxa Brass Band, Carles Belda i Sanjosex, divendres a la tarda

El festival començarà el divendres 16 de juny a les 19 hores amb Inxa Brass Band, una formació de música tradicional nascuda a Vilanova i basada en els instruments de doble canya. "Podem oferir músiques que sonen al Carnaval de Solsona, a la Patum de Berga o a les Santes de Mataró", ha explicat la integrant de la banda Marta Pujadas. La programació continuarà amb Carles Belda i Sanjosex, que oferiran l'actuació d'obertura també a les 19 hores, al Teatre Principal. Els dos músics presentaran "Càntut", un treball que recupera cançons i músiques dels avis i àvies de les comarques de Girona que només es conservaven en la memòria oral. Les entrades costen cinc euros si es compren anticipadament, i vuit euros si s'adquireixen a taquilla.

Música gallega i colombiana a la plaça del Port

A les 21:30 hores de divendres, un cop acabi el concert del Principal, els alumnes de l'Escola de Música Mestre Montserrat recorreran la ciutat en una cercavila fins arribar a la plaça del Port. A les 22 hores hi actuarà Radio Cos, un grup integrat per Xuxo Fernandes i Quique Peó, considerats dos referents en el camp de la investigació etnogràfica a Galícia, que presentaran el seu nou treball, "Pasatempo". La darrera actuació de divendres, també a la plaça del Port, anirà a càrrec de Papa Orbe y Los Turpiales Sabaneros a partir de les dotze de la nit. Procedents de Colòmbia, la seva música reflecteix el caràcter festiu de la regió sabanera i de la costa carib del país.

Dissabte, tots els concerts tindran lloc a la plaça del Port. Jordi Molina Septet oferirà el seu darrer treball, "Matèria del temps", un projecte en el que el so d'una tenora lidera un conjunt de músics d'alt nivell que es deixen portar de la improvisació al jazz, sense deixar de banda el cant d'estil o l'havanera. "Em fa il·lusió estar al festival de segurament més tradició de música popular tradicional", ha assegurat Molina a la roda de premsa. El músic ha definit la seva proposta com a una "música d'arrel portada al llenguatge actual". El trio de músics format el 2011 a Xipre Monsieur Doumani, que reinterpreta les músiques tradicionals xipriotes, actuarà dissabte a les 22 hores.

La Boban Markovic Orkestar, plat fort del festival

A les dotze de la nit de dissabte arribarà el plat fort del festival, a càrrec de la Boban Markovic Orkestar, una banda de dotze músics liderada pel prestigiós trompetista Boban Markovic. Procedent dels Balcans, l'orquestra promet compartir amb el públic una proposta musical plena d'energia i vitalitat i garanteix una actuació de primer nivell al FIMPT.

El matí de diumenge 18 de juny es celebrarà el Firasac, la trobada oberta a tots els músics que sonen el sac de gemecs, el flabiol i el tamborí, a partir de les 11 hores a la plaça Font i Gumà. Dins el Firasac, Alberto Jambrina actuarà al pati del Castell de la Geltrú amb la proposta "La flauta y el tamboril en "la Vía de la Plata"", a les 13 hores. Els concerts es reprendran a les 18 hores a la plaça de la Vila amb l'Eliseo Parra Quintet, que presenta el disc "El Man Sur", un homenatge a l'ascendència andalusa de Parra, amb gèneres com el fandango, les guajiras o la buleria. Spanish Brass i Pep "Botifarra", fruit de la combinació d'un dels cantaors més carismàtics de la música popular valenciana i d'un dels quintets de música de cambra més consolidats de l'Estat espanyol, oferiran el seu repertori a les 20 hores a la plaça de la Vila. La cloenda serà a les 22 hores, amb el concert d'homenatge a Pere Tàpias.

"Compromís" de les administracions amb el festival

"L'única nota trista és la pèrdua de Joan Colell", ha apuntat el director artístic del festival, Jordi Paulí. El responsable del FIMPT ha assegurat que si l'any passat "el lema era el compromís per la qualitat", a la 37a edició del certamen "segueix sent així". "Creiem en els artistes dels Països Catalans, i també estem obligats a portar una mostra de les cultures del món", ha dit Paulí. El director artístic ha mostrat la seva satisfacció pel fet que "hi ha un compromís per seguir apostant per aquest festival i d'abocar-hi més recursos".

La roda de premsa d'aquest dimecres també ha comptat amb la participació del director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció culturals de la Generalitat, Lluís Puig, i la gerent del servei de Cultura de la Diputació, Núria Lomas, que han mostrat el seu suport al FIMPT. "Era impensable la gran expansió que la música popular tradicional ha tingut a Catalunya, sense el FIMPT no hagués estat el mateix", ha assegurat Puig. D'altra banda, el director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, ha agraït "l'esforç i la generositat de l'Ajuntament de Vilanova" per fer possible el concert d'homenatge a Pere Tàpias.