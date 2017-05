La revolució arriba aquest cap de setmana als museus del Garraf i Penedès

Un any més, els municipis del Penedès i del Garraf s'han afegit a la celebració del Dia Internacional dels Museus i tant dijous com durant el cap de setmana els diferents museus comarcals realitzen jornades de portes obertes, visites nocturnes i activitats artístiques i culturals pensades per a tot tipus de visitants. El Dia Internacional dels Museus se celebra, de manera continuada, cada 18 de maig des del 1977, any en el que el Comitè Internacional dels Museus va decidir tirar endavant aquesta iniciativa per tractar d'apropar els museus als ciutadans.

El programa d'activitats al Garraf i al Penedès és ampli. En el cas de Vilafranca, la major part dels actes es focalitzen al Vinseum, mentres que a Vilanova es reparteixen per cadascun dels sis museus que la ciutat té oberts al púlic. A Vilanova, les jornades es complementen amb un concurs en el que hi participen totes les persones que visitin els recintes. Per a prendre-hi part, però, caldrà entregar el programa de la celebració editat per l'Ajuntament amb el segell de tots els museus.

Com a novetat, a Vilanova s'ha creat un concurs infantil en el que els nens i nens hauran d'omplir una butlleta amb preguntes sobre les col.leccions dels museus. Hi haurà tres premos i els guardons consistiran en productes culturals i de lleure, a més d'un berenar. Aiximateix, hi haurà un concurs d'Instagram en el que es repartiran quatre premis amb guardons de productes culturals i de lleure.

Més enllà de Vilanova i Vilafranca també hi haurà jornades de portes obertes i nit dels museus a Calafell, El Vendrell, Santa Margarida i Els Monjos, Sant Sadurní d'Anoia, Cubelles, Sitges o Santa Oliva en una experiència que va guanyant adeptes i a la que, any darrera any, s´hi van afegint més ajuntaments i més museus.

GUIA PRÀCTICA DE TOTES ELS PROPOSTES DEL TERRITORI

SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Dissabte 20

Portes Obertes al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i Guerra Aèrea (Ciarga) i al refugi del Serral (10-14 hores)

SANT SADURNÍ D'ANOIA

Dissabte 20 i diumenge 21

Portes Obertes i visita al Centre d'Interpretació del Cava (CIC) La Fassina. (11 del matí els dos dies). Cal fer reserva prèvia per a fer el recorregut (93-891-31-88 o turisme@santsadurni.cat). Al final de la visita es podrà fer una degustació de cava i de botifarra

VILANOVA I LA GELTRÚ

Dijous 18

Jaciment Arqueològic de Darró. Visita comentada tant a l'ibèric com al romà (18 hores)

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Portes obertes (de 10 a 14 hores i de 19 a 21 hores). Concurs de “Sketching”. Visita comentada al museu amb el títol de “Temple masònic? Misteris i símbols” (19.30 hores). Gratuïta amb reserva prèvia (93-815-42-02 o informacio@victorbalaguer.cat)

Museu Romàntic Can Papiol. Visites comentades amb reserva prèvia (93-893-03-82 o museupapiol@vilanova.cat). Les visites començaran a les 17 hores, 18 hores i 19 hores

Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes-Cirmac. Portes obertes amb visites autoguiades (de 11 a 14 hores)

Museu del Ferrocarril de Catalunya. Jornada de portes obertes (de 10.30 a 14.30 hores). Xerrada divulgativa a la Nau del Pont Grua al costat del Museu (18.30 hores) d'un membres de l'ONG “Pro Activa Open Arms” de la tasca de salvament de refugiats que realitzen al Mediterrani

Espai Far. Portes obertes (de 10 a 14 hores)

Dissabte 20

Jaciment Arqueològic de Darró. Cada 30 minuts entre les 17.30 i les 20.30 hores hi haurà una recreació històrica a l'interior del jaciment de Darró

Centre d'Art Contemporari La Sala. Portes obertes (des de les 19 hores fins la 1 de la matinada). Concert a càrrec de “Kontrabanda” (19.30 hores). Concert a càrrec de “Pistons de ferro” (21.30 hores).

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Portes obertes (d'11 a 14 hores i de 17 a 19 hores). Nit dels Museus (des de les 19 hores fins la 1 de la matinada). Concert als jardins (19 hores) a càrrec de “Combo Funk” i “Combo creatiu” de Musicàrea Escola de Música

Museu Romàntic Can Papiol. Visita familiar (11 hores) amb un preu de 4,10 euros pels adults i gratuït pels infants. Dirigida a un públic familiar per a conèixer ka història de la casa i de la via quotidiana del segle XIX. Cal fer reserva prèvia. Portes Obertes (de 19 hores fins a la 1 de la matinada). Concerts al jardí a les 20.30 hores i les 21.30 hores a càrrec de “Quintet Pasifae”, “Quartet Maricel” i “Quartet de corda”

Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes-Cirmac. Visita guiada (de 11 a 13 hores). Visita guiada “Col.leccionisme i Goya a la Masia d'En Cabanyes” (12 hores, 21 hores i 23 hores). Nit dels Museus (des de les 19 hores fins la 1 de la matinada). Taller infantil “Converteix-te en un pintor romàntic” (19 hores). Concert als jardins a càrrec de “Combo” (20 hores).

Museu del Ferrocarril de Catalunya. Portes obertes (de 10.30 a 14.30 hores i de 16 a 19.30 hores). Visita comentada gratuïta (12.30 hores). Nit dels Museus (des de les 19 hores fins la 1 de la matinada). Concert a càrrec de “The Ukevandals” i “Combo Jazz” (21.30 hores).

Espai Far. Portes obertes (de 10 a 14 hores i de 16 a 18 hores). Nit dels Museus (de 18 hores fins les 12 de la nit). Concert de “L'orquestra simfònica de l'Escola-Conservatori de Música Mestre Montserrat (18 hores). Concert als jardins a càrrec de “Combo” (22.15 hores)

Diumenge 21

Centre d'Art Contemporari La Sala. Visita comentada a l'exposició amb reserva prèvia (12 hores).

Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Portes obertes (d'11 a 14 hores)

Museu Romàntic Can Papiol. .Portes obertes (de 10 a 14 hores). Visites comentades gratuïtes amb reserva prèvia (10, 11, 12 i 13 hores) (93-893-03-82 o museupapiol@vilanova.cat).

Torre Blava. Portes obertes (d'11 a 14 hores amb places limitades).

Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes-Cirmac. Taller infantil “Converteix-te en un pintor romàntic” (11 hores). Visita guiada “Col.leccionisme i Goya a la Masia d'En Cabanyes (12 hores). Visita guiada al Cirmac (13 hores). Activitats gratuïtes.

Museu del Ferrocarril de Catalunya. Conte “Tren” dins del programa “Diumenges al tren” (12 hores).

Espai Far. Portes obertes (de 10 a 14 hores). “Contes vora el mar El conte del Far” a càrrec del seu autor, Vicenç Aguado. El conte finalitzarà amb un petit taller (11 hores).

CALAFELL

Dijous 18

Portes Obertes a la Ciutadella Ibèrica, al Castell de la Santa Creu i al Museu Casa Barral i La Confraria (de 10 a 14)

Divendres 19

Museu Casa Barral. Berenar solidari (18 hores) i xerrada (19 hores) organitzada pel col.lectiu Refugiades Calafell “Dalel refugiat català del segle XX al refugiat actual del segle XXI. Què ha canviat? Amb la intervenció de Joan Santacana i persones refugiades

Dissabte 20

Portes obertes a la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu i al Museu Casa Barral (de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores)

Diumenge 21

Ciutadella Ibèrica (entre les 10.30 i les 13.30 hores). Demostració d'Oficis Ibèrics. L'encunyació de la moneda

EL VENDRELL

Dijous 18

Museu Pau Casals. Portes obertes

Dissabte 20

Museu Pau Casals. Portes obertes (fins les 12 de la nit). Visita guiada gratuïta al conjunt del Museu (12 hores). Acivitat “Mar de sons i vi, una experiència per als sentits” (20 hores) que consisteix en una visita guiada que acaba als jardins fent una degustació de vins de la DO Penedès maridats amb el so del violoncel, icona de Pau Casals. Tot plegat aprofitant la posta de sol. Activitat gratuïta amb reserva prèvia (977-68-42-76 o museu@paucasals.org).

Diumenge 21

Museu Pau Casals. Portes obertes. Visita teatralitzada (12 hores)

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Dijous 18

Vinseum. Portes obertes (de 10 a 19 hores). A l'acabar la visita es podrà tastar una copa de vi gestilesa dels cellers Amics d'Honor i pels més petits hi haurà most

Dissabte 20

Vinseum. Portes obertes. Des de les 10 i fins a les 12 de la nit amb tast de copa de vi o de most per als més petits a l'acabar. Tres visites guiades a l'exposició del mateix Vinseum a les 11 del matí, les 5 de la tarda i les 9 del vespre. Les tres visites tenen el fil conductor del lema del Dia Internacional dels Museus d'enguany : “Muesus i històries controvertides: dir allò que no es pot dir als museus” i se cetraran en les controvèrsies del vi . La visita de les 11 del matí versarà sobre els conflictes del vi amb el poder, la de les 5 de la tarda sobre els conflictes del vi amb els símbols i la de les 9 del vespre sobre els conflictes relacionats amb el consum del vi. Les activitats són gratuites i sense reserva prèvia.

Vinseum. Taller infantil (18 hores). Taller infantil per a nens d'entre 6 i 12 anys a càrrec de Quatrepasses. Preu de 4 euros amb reserva prèvia. Gratuït pels Amics del Vinseum amb carnet familiar. Jugant i a través dels sentits s'aprendrà a distingir aromes de productes naturals i a reconèixer les sensacions tàctils que es perceben a la boca quan es fa un tast de vi. Hi haurà degustació de mosts ecològics de diferents varietats de raïm

Vinseum. Vinfonies. Dues sessions de tastos sonors (20 i 22 hores). Art sonor i músiques experimentals per gaudir del tast de vi d'una manera diferent. 10 euros per persona i 7 euros pels Amics del Vinseum

Diumenge 21

Vinseum. Jornada de portes obertes (de 10 a 14 hores). L'entrada inclou una degustació de vi o de most per als visitants.

Vinseum. Visites a les reserves del museu. Cal Berger i Centre de Documentació (11 hores). Entrada de 5 euros. Gratuït pels Amics del Vinseum. Recorregut per zones no accessibles del museu per a veure la col.lecció de les premses de vi o a l'arxiu on es guarden els documents que permeten la investigació de ls cultures del vi.

Dimarts 23

Teatre Casal (Sala Zazie). Cinema i museus (20.15 hores). Projecció de la pel.lícula “Francofonia” d'Alexander Sukurov. Entrada de 7 euros (5 euros els jubilats). Gratuït pels Amics del Vinseum i pels socis del Cine Club Vilafranca.

SITGES

Dijous 18

Museu del Cau Ferrat. Jornada de portes obertes durant tot el dia (de 10 a 19 hores)

Museu de Maricel. Jornada de portes obertes durant tot el dia (de 10 a 19 hores).

Sala d'exposicions de Can Rocamora. Visita a l'exposició “Emerencià Roig. De la mar al paper”

Dissabte 20

Museu del Cau Ferrat. Jornada de portes obertes. Nit Blava dels Museus. Visites guiades nocturnes cada 30 minuts (22 hores)

Museu de Maricel. Jornada de portes obertes. Nit Blava dels Museus. Visites guiades nocturnes cada 30 minuts (22 hores)

Palau de Maricel. Concert de la coral “Sitges canta!” (19 hores). Gratuït amb reserva prèvia (93-894-03-64 o reservesms@diba.cat)

Diumenge 21

Museu de Maricel. Concert de piano a càrrec de Dani Vilardell a la sala gòtica del museu (19 hores). S'oferirà una copa de cava als assistents. Gratuït i sense inscripció prèvia

SANTA OLIVA

Dissabte 20

Monestir de Santa Maria (de 22 a 23 hores). Visita al Monestir de Santa Maria. Visita a l'exposició temporal “150 anys de l'escola a Santa Oliva” i a les sales de la col.lecció particular

CUBELLES

Dijous 18

Exposició permanent del pallasso Charlie Rivel (de 10 a 14 hores i de 16.30 a 19 hores). Portes obertes a l'exposició permanent del pallasso Charlie Rivel a la planta baixa del Castell.