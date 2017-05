L'actriu Lali Barenys impartirà els cursos de lectures en veu alta del Festival EVA 2017

Un any més, i des del col·lectiu de voluntariat de lectures EVA354, el Festival EVA proposa un curs de lectures en veu alta. L'objectiu? Que perdem la por i ens atrevim totes i tots a llegir en veu alta, a explicar-nos històries els uns als altres i promoure la narració oral en el nostre dia a dia. El curs té una duració de 4h i es podrà escollir entre dues dates; els dissabtes 27 de maig o 3 de juny, ambdós dies de 10 a 14h al Centre Cívic La Xarxa de Moja.

Lali Barenys és actriu, filòloga, amant de les paraules i la bona comunicació. La seva formació de lectures en veu alta es basa en una metodologia pròpia, idònia per desinhibir i convèncer activament que llegir en veu alta és molt més senzill del que pugui semblar; ideal per adquirir i agilitzar la gimnàstica lectora i la capacitat comunicativa.

L'únic requisit per participar al curs és ser major de 14 anys. Les places són limitades i, per tant, cal inscripció prèvia enviant un correu a lectures@enveualta.com o mitjançant el telèfon 650473639. La formació és gratuïta per les persones voluntàries en actiu de l'EVA354, i té un preu de 15€ per al públic general. Gaudiran de descompte els Amics de La Cisterna (12€) i els socis del TresC (8€).

El curs l'organitzen l'Ajuntament d’Olèrdola, EVA354 i el Festival EVA amb la col·laboració de Caixabank.