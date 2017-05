Maika Makovski amb el Quartet Brossa arriba aquest diumenge a Vilafranca

Aquest diumenge 21 de maig, a les 7 de la tarda, continua la programació de música a l’Auditori de Vilafranca amb Maika Makovski + Brossa Quartet de Corda.

La compositora, guitarrista, pianista,cantant, actriu i artista multidisciplinar Maika Makovski és una mallorquina d’arrels macedònies i andaluses. Va començar a escriure cançons i actuar en directe des de molt jove i després de viatjar per diversos països es va establir a Barcelona on va gravar el seu primer àlbum “Kradiaw” (2005).

El seu afany de coneixement la va portar a Nova York on va madurar a l’escena alternativa fins a donar forma a “Kraj so Koferot (2007). Però no va ser fins “Maika Makovski” (2010) quan les seves cançons van obtenir difusió internacional gràcies a la producció de John Parish, estret col·laborador de PJ Harvey.



Els seus següents àlbums van ser “Desaparecer” -banda sonora d’un espectacle teatral de Calixto Bieito- i “Thank You For The Boots”, sempre amb cançons en anglès encara que passant de les atmosferes denses i ombrívoles a formes més lluminoses.



A l’Auditori de Vilafranca, Makovksi ens presentarà Chinook Wind (Warner, 2016), el seu nou treball. Una producció molt nua, crua, on predominen els arranjaments de corda i metalls que abriguen la seva veu, intepretant cançons que va compondre a la tornada del viatge a Macedònia.



Els seus múltiples viatges i residències a diferents països, la seva capacitat intuïtiva i exuberant personalitat i les associacions amb diferents branques de l’art li permeten crear obres complexes i autèntiques, capaces d’emocionar amb l’imponent poder de les seves cançons, l’única i veritable clau per comprendre la puixança de la seva feina.



Amb Chinook Wind inicia una associació inèdita amb els Brossa Quartet de Corda i acompanyada també de la trompa de Pau Valls i la bateria de Pep Mula el concert en directe resulta espectacular, amb una força i energia que trenca barreres.



Maika Makovski és finalista als Premis Max 2017 en la categoria de millor composició musical per "Només són dones" i acaba de guanyar el premi Teresa Rebull convocat per la Generalitat de Catalunya i la Fira Mediterrània.