La força i la diversitat de la coral Sitges Canta aquest dissabte al Palau Maricel

La diversitat i la riquesa de les músiques clàssiques, tradicionals i més populars, són la base del repertori de Sitges Canta, la coral que William Carney i Ross Barsody van impulsar ara fa quatre anys.

Una formació de 33 veus, amb set sopranos, quatre tenors, nou contra-alts i sis baixos acompanyades per Teresa Esteve al piano, Joan Pinós al contrabaix, Ingrid López al violí, Connie Galle i Cristina Cuello a la flauta, Julie Sheehy a l’acordió, i també, en determinades ocasions, el propi Ross Barsody, portaveu de la coral, amb la guitarra i l’orgue.

Carney, director de la coral, músic, cantant i formador de cant, recorda amb emoció la primera vegada que va néixer la idea de crear una coral, “un bon amic ens va comentar que calia una coral que portés un ampli repertori”. I de mica en mica, en quatre anys, la coral ha crescut dels disset membres inicials a la trentena actual.

Gairebé una desena de nacionalitats conformen el grup, tot i que la majoria és d’origen català. I és aquesta diversitat, també, la que permet a Sitges Canta, un repertori en el que es poden sentir músiques populars i tradicionals de més de sis països diferents i en llengües tan diverses com el català, el castellà, l’anglès, el francès, l’alemany, l’italià, el gal·lès o el llatí. D’aquesta manera, esdevé un luxe la reunió de veus professionals i amateurs sota un mateix llenguatge, que és el llenguatge musical. I és tot un èxit per una coral que en poc temps ha aconseguit un so particular i una posada en escena de gran format que emociona al públic i que els permet gaudir en cada actuació com el primer dia, amb la màgia de la diversitat de la seva sonoritat.

Des de les músiques clàssiques dels segles XV i XVI, especialitat de Carney, fins a les modernes adaptacions de la cançó catalana o nord-americana, passant per les tradicionals havaneres, per exemple, en els seus concert, mai falten una o dues peces en les que es convida al públic a participar.

Barsody, guitarrista i organista, amb una gran experiència en el món coral, destaca la voluntat dels seus concerts “com una manera de fer gaudir el públic i nosaltres també”, i aquesta satisfacció es percep en les melodies i en les mirades, en els moviments i en els arranjaments de les peces del seu repertori.

A més del concert d’aquest dissabte, el proper diumenge 28 de maig, la coral sitgetana actuarà als jardins del Casino Prado, a partir de les sis de la tarda, en una nova cita que, per a qui no pugui anar aquest dissabte i també per a qui vulgui repetir, serà una bona oportunitat per a gaudir novament de Sitges Canta, en un format diferent, a l’aire lliure.

La formació complerta de SITGES CANTA!

Direcció: William Carney

Sopranos:

Sarah Andrews

Marie Baudin

Manuela Cecchin

Cristina Cuello Koch

NancyJack

Begoña Manteca

Mª José Montilla

Blanca Salvadó

Julie Sheehy

Mayka Zabala Irigoyen

Tenors:

Juan Ayala

Martin Badoux

Pere Cherta Subirats

Vicenç Martínez

Clive Owen

Fernando Rivas

Jesús Sanagustín Abadía

Contra-alts:

Catherine Belmont

Soledat Colomé Coca

Maria Àngels Comas

Connie Galle

Mireille Jaumà

Saskia Lange

Ingrid López

Conchita Rodríguez

Chistina Songhurst

Baixos:

Cisco Arbonés Heredia

Ross Barsody

Hans Grommes

Jean-Luc Hérin

Joaquim Martin Freixa

Josep Subirana

Janwillem van der Vijver