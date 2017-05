La BSO de ‘La La Land’ en viu inaugurarà el nou Festival Jardins Terramar de Sitges

Sitges estrenarà aquest estiu el Festival Jardins Terramar, un certamen essencialment musical amb algunes pinzellades de dansa, art i gastronomia. Se celebrarà del 28 de juliol al 6 d’agost en aquests jardins noucentistes del municipi, amb un cartell encapçalat per la projecció-concert de la pel·lícula ‘La La Land’ amb una orquestra simfònica interpretant en directe la seva banda sonora. Els altres noms són Fangoria, Miguel Poveda, Ara Malikian i Mayumana, a l’espera d’alguna incorporació més i del programa d’activitats paral·leles, que es presentarà d’aquí a dues setmanes. El festival, amb un pressupost de 600.000, és un projecte de la promotora Jet Entertainment i l’empresa tecnològica Emotion Technologies, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sitges i la Diputació de Barcelona.

Els seus impulsors han explicat aquest dijous que aquesta primera edició del Festival Jardins Terramar és, de fet, una “edició zero”. És a dir, tan sols un “petit tast” del que vol ser a partir de l’any vinent (amb més artistes i noms internacionals), coincidint amb el centenari dels Jardins de Terramar. Així ho han expressat Juan Ramón Rodríguez, de la promotora organitzadora del certamen Jet Entertainment, com Carles Giliberts, director del festival i responsable de l’empresa tecnològica barcelonina Emotion Technologies.

Així doncs, el festival neix amb un cartell reduït de 5 espectacles (no es descarta alguna incorporació més). Els espanyols Fangoria, el violinista Ara Malikian, la percussió i el ball de la companyia Mayumana i, com a plat fort, la producció vídeo-orquestral del film d’èxit ‘La La Land’.

L'aforament del festival és de 7.500 butaques (pel concert de Fangoria s'alliberarà una part de la graderia perquè hi pugui haver públic de peu). Al marge dels concerts a l'escenari gran, el festival prepara una sèrie d'altres propostes (dansa, música, art i gastronomia) pels Jardins Terramar.

Juan Ramón Rodríguez ha assumit que aquest és el gran “ganxo” d’aquesta primera edició. Es tracta d’una producció oficial del film, que s’estrenarà aquest 26 de maig a Los Ángeles, i que a Sitges farà la seva primera visita a l’estat espanyol. Els fans de la pel·lícula podran gaudir al festival de la banda sonora de Justin Hurwitz, interpretada per una orquestra simfònica de 50 músics mentre es projecta la pel·lícula en pantalla gran.



L’alcalde de Sitges, Miquel Forns, ha mostrat el seu entusiasme per l’arribada del festival al municipi, i s’ha fet seu el projecte. “No som un capital administrativa, però sí cultural, i volem exercir-ho. No volem fer una rèplica de qualsevol altre festival del país, sinó fer el nostre propi festival, amb una ànima pròpia”, ha defensat l’alcalde.

Més enllà de la cessió dels Jardins, i de col·laborar en la mobilitat i la seguretat, Forns no ha concretat encara quina serà “l’aportació” del consistori al festival. L’alcalde, però, ha aventurat un “gran retorn” per al municipi en tant que contribuirà a crear “marca turística”.

Al seu torn, el responsable de Jet Entertainment ha detallat que la proposta de Carles Giliberts per engegar el festival els va arribar fa tres anys, en un moment en què havien rebut altres projectes per implicar-se en un festival, però que no tenien els “aspectes diferenciadors”. En aquest cas, “la ubicació, el target, la proposta cultural, la gastronomia i la marca de Sitges” van ser prou “potents” perquè es decidissin a entrar en el projecte, ha explicat.

A més, Juan Ramon Rodríguez ha explicat que durant la construcció del festival han anat constatant (entre marques comercials i promotors musicals) que “no s’entenia” perquè un indret com Sitges no gaudia encara d’un festival musical gran a nivell estatal i internacional.