El Palau Robert dedica una exposició a la mirada de Joaquim Molas sobre les avantguardes catalanes

El Palau Robert dedica l’exposició 'Enemic de gàbies. Joaquim Molas i les avantguardes' als moviments artístics i literaris del segle XX a partir dels materials del fons del desaparegut professor, historiador, crític i impulsor d’activitats editorials Joaquim Molas. La mostra es podrà visitar del 23 de maig al 27 d’agost a la Sala 4. Els comissaris de la mostra són els professors Enric Bou i Jordi Cerdà. L’exposició dona a conèixer la intervenció de Joaquim Molas en la descoberta i l’estudi de les avantguardes literàries i artístiques a Catalunya i en la reivindicació de la modernitat cultural i social. "L'objectiu és fer veure que no sols era un estudiós, sinó que tenia presència activa al carrer", ha explicat el comissari de la exposició, Enric Bou. La mostra està organitzada per la Generalitat Catalana, l’Organisme Autònom de Patrimoni V. Balaguer i l’Aula Joaquim Molas de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú.

L’exposició del Palau Robert és una adaptació i ampliació, amb voluntat divulgativa, de la mostra 'Atles Molas. Ordre i disjuncions en les avantguardes', que es va presentar a finals del 2016 a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Aquesta exposició de Vilanova va coincidir amb el primer aniversari de la mort del professor.

La mostra s’estructura en els àmbits següents: 'Realisme històric i avantguarda'; 'El coneixement de les avantguardes', 'L’amistat amb J.V. Foix'; 'El revival modernista i el pop'; 'L’avantguarda baixa al carrer'; 'La mirada constant al nou'; 'La reconstrucció de l’historiador', i 'Mètode Molas'.

El recorregut es composa per fotografies del professor, el material amb què treballava i part del seu arxiu personal sobre els moviments literaris i artístic des dels anys 60 fins al 2006. A més hi ha un recull audiovisual on es poden observar alguns poemes avantguardistes que Molas tenia en la seva possessió.

Els visitants podran gaudir a la mostra de material no associat a l'estudi estricte de les avantguardes de Joaquim Molas. "Així es trenca el relat rígid i elitista de la literatura", ha explicat el comissari de la exposició, Jordi Cerdà.

Joaquim Molas va dedicar molts anys d’estudi i observació dels moviments artístics, va començar de jove amb els llibres i revistes de la biblioteca del seu pare i posteriorment amb els coneixements que va assimilar durant els estudis a la Universitat de Barcelona i Liverpool.

La directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, inaugurarà l’exposició aquest dilluns 22 de maig a les 19 hores. També parlaran en l’acte el director general de Difusió, Ignasi Genovès; els comissaris de la mostra Enric Bou i Jordi Cerdà; la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Teresa Llorens, i el germà de Joaquim Molas i polític, Isidre Molas. També està prevista l'assistència de la directora de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, Montserrat Comas.