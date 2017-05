La Festa de la Diversitat Cultural omple de color el cor de Vilanova

Aquest dissabte 20 de maig a la tarda es va celebrar la IV Festa de la Diversitat Cultural a la plaça de la Vila. Una festa que s'organitza en commemoració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament, amb l'objectiu de promoure el reconeixement de les diverses cultures presents a la ciutat i de donar a conèixer les entitats que treballen, dia a dia, per afavorir la convivència des del respecte a la diferència.

L'alcaldessa Neus Lloveras i la tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Convivència i Equitat, Teresa Llorens, van assistir a la lectura del manifest que donava inici a una tarda plena d'activitat. La festa ha tornat a tenir molt bona acollida per part de la ciutadania, i s'ha convertit en una festa familiar, amb jocs, tallers de circ i de castells, capoeira, cal·ligrafia de diverses llengües o manualitats. També comptava amb un espai destinat a la diversitat gastronòmica, on es va poder degustar una gran varietat de menjars; així com un espai informatiu d'entitats i projectes de la ciutat.

Pel que fa a les actuacions, hi va haver música, dansa i percussió africana, la representació de la llegenda del Ball d'Enveja, sardanes i danses tradicionals catalanes, flamenc i sevillanes, bollywood i danses de la Polinèsia, salsa,...També es va organitzar la mostra "ciutat comuna, persones diverses" amb la participació de persones de diferents orígens que relaten les seves vivències, i amb una mostra de fotografies al voltant de la necessitat d'aturar l'islamofòbia.

La festa és fruit de la col·laboració entre Alma Indira Associació de Dansa Oriental i Bollywood del Garraf, Associació Cat-Fogni, Associació Compartir Experiències (Compex), Associació Cultural Alma Calí, Associació Cultural Ball d'Enveja, Associació de Capoeira Comunitat Garraf, Associació de Circ Saltimbanqui, Associació Ecoconscient, Associació Hispano-Llatina d'Artistes, Associació Stop Mare Mortum Garraf, AAVV Molí de vent, Bordegassos de Vilanova, Creu Roja, El Singlot, grup de suport per a joves LGTBI i aliats, famílies d'escoles de la ciutat que participen al projecte Compartim, dones del taller DID (Dona, Identitat, Diversitat), Biblioteca Armand Cardona Torrandell i Regidoria de Convivència i Equitat.