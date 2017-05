S’obre convocatòria per formar part de l’orquestra dels Goigs de Sant Fèlix 2017

Els Administradors de la Festa Major 2017, el Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i l’equip de direcció dels Goigs obren convocatòria per a músics i estudiants de música que vulguin formar part de l’orquestra dels Goigs de Sant Fèlix de la Festa Major que, com cada any, s’interpretaran a la Basílica de Santa Maria, del 22 al 30 d’agost, en finalitzar la Novena.



Es necessiten intèrprets de violí, de violoncel, de contrabaix, de flauta travessera, de clarinet, de trompeta, de trombó i d’orgue. Les persones interessades a formar part de l’orquestra han de cursar com a mínim 1r d’ESO (nascuts/des l’any 2004) i es poden inscriure del 22 de maig a l’11 de juny per Internet a través de la web de l’Ajuntament, www.vilafranca.cat o bé portant la butlleta d’inscripció al Servei de Cultura de l’Ajuntament, al carrer de l’Escorxador, 21, de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 16,30 a 20,30h.



Per a més informació, es pot trucar al Servei de Cultura de l’Ajuntament, al telèfon 93 890 04 59, de dilluns a divendres, de 9 a 14h i de 16,30 a 20,30h o bé escriure un correu electrònic a l’adreça cultura@vilafranca.org.