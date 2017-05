L'actriu brasilera Sabrina Sato s'uneix als Castellers de Vilafranca per un dia

Els Castellers de Vilafranca han rebut aquest dilluns la visita a Cal Figarot d'un dels programes de televisió més mediàtics de Brasil; concretament, es tracta d'un dels programes amb més audiència del panorama radiotelevisiu brasiler. La seva presentadora, l'actriu i model Sabrina Sato, ha estat una de les protagonistes del rodatge que s'ha dut a terme a la seu social dels Castellers de Vilafranca per donar a conèixer el fet casteller a Brasil a través d'aquest programa.



Sato és una de les celebritats més conegudes a Brasil i, aquests dies, està gravant el seu programa a Catalunya. Com no podia ser d'altra manera, ha visitat Vilafranca per conèixer què són els castells. Durant l'assaig de dilluns, el president dels Castellers de Vilafranca, Joan Badell, ha explicat com s'organitza la colla i com és l'estructura d'un castell. A més a més, els dos presentadors han pogut viure l'experiència de fer un castell i de participar activament en la construcció d'un pilar que ells mateixos han parat.



Com ja és habitual, els Castellers de Vilafranca segueixen treballant aquests compromisos internacionals de manera meticulosa, gràcies al qual els Verds han pogut portar el nom de Vilafranca arreu del món, en ciutats com Nova York, Xangai, Santiago de Xile, Brussel·les i molts d'altres.