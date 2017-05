Màgia, clown, teatre i música al Hors Lits de Vilanova i la Geltrú aquest divendres

Hors Lits, literalment “fora del llit”, va néixer a la ciutat francesa de Montpellier, i ja ha creat tota una xarxa d’artistes, que en diferents poblacions, han promogut una mostra d’arts escèniques, de diferents disciplines, que té la particularitat de celebrar-se en cases particulars.

El públic, ha d’inscriure’s i fer la reserva, posteriorment l’organització comunica el punt de trobada per iniciar el recorregut. Quatre representacions en quatre espais diferents i al final, una trobada entre el públic i les companyies i artistes participants.

Patrizia Barbieri, actriu i ballarina, de la companyia vilanovina Amartist Arts Escèniques, ha impulsat la primera edició de Hors Lits a la capital del Garraf.

Quatre artistes i quatre propostes diferents, es podran gaudir en diferents escenaris. La màgia anirà a càrrec de Pau Segalès, artista que ja ha participat en altres edicions del Hors Lits tant a França com a Catalunya, i que porta un espectacle de proximitat, elegant i participatiu. Nuny G, és la clown Núria Garcia, que amb ‘La payasa siniestra’ oferirà l’humor negre, per públic adult, que la caracteritza.

Paula Moreno i Patricia Salbi, formen la companyia ‘La Porta de Fusta’, i representaran l’obra de micro teatre ‘El sopar de les princeses’, una àcida crítica social sobre la naturalització de la condició femenina; i finalment el festival tancarà amb l’actuació d’El artriste, una proposta musical diferent, amb la seva rumba nuclear.

Les entrades, al preu de 12 euros, són limitades i cal fer una reserva per correu electrònic: horslits.vng@gmail.com, indicant nom, cognoms i telèfon de contacte.

Un espai del centre de la ciutat serà el punt de trobada per iniciar el passeig a les diferents cases particulars, on tindran lloc les actuacions, d’una durada aproximada de vint o trenta minuts. Dues hores, per tant, per a gaudir d’una proposta que té com a objectiu oferir una mostra d’arts escèniques i al mateix temps “representa un repte per l’artista, per la proximitat i el contacte”, tal i com senyala Patrizia Barbieri, que amb la seva companyia també ha participat en altres Horts Lits, com els de Mollet o Vila-Seca, entre d’altres.

Es tracta d’una iniciativa que en pocs anys s’ha anat estenent per diferents països, com França, Itàlia, Mèxic o Portugal, i que a Catalunya ha arribat de la mà de diferents companyies i productores, que han participat anteriorment en diferents Hors Lits en altres poblacions.

“D’aquesta manera -afegeix Barbieri- s’ha anat creant una xarxa d’artistes que portem els nostres treballs a diferents escenaris i al mateix temps intercanviem experiències entre nosaltres i amb els diferents públics”.

Una nova proposta, que torna a les nostres comarques, després d’haver-se celebrat a Vilafranca del Penedès, sempre amb un cartell diferent i per estimular tant la creativitat de les companyies i artistes que hi participen, com la satisfacció d’un públic que pot continuar descobrint treballs de gran qualitat, en uns escenaris de proximitat inèdits.