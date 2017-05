Comencen les excavacions arqueològiques a la Timba de Santa Bàrbara, a Castellet i la Gornal

Aquest dimecres 24 de maig s’inicia la segona campanya arqueològica al jaciment de la primera edat del ferro o època preibèrica (segle VII aC) del Planot de la Timba de Santa Bàrbara. El jaciment es troba en un promontori –amb precipici rocós- dins dels límits del Parc Natural del Foix, i situat entre els termes municipals de Castellet i la Gornal i l’Arboç. Els treballs arqueològics s’allargaran fins el 24 de juny i es duran a terme als terrenys del terme municipal de Castellet i la Gornal. Al mes de setembre es preveu una nova campanya arqueològica de l’1 al 15 de setembre als terrenys que formen part del terme municipal de l’Arboç, on no s’ha realitzat encara cap intervenció arqueològica.

L’equip de recerca que hi treballarà el formen els arqueòlegs de la cooperativa ArqueoVitis, l’equip d’arqueologia de la Font de la Canya, arqueòlegs professionals de diverses universitats catalanes, a més de la col·laboració de voluntaris del municipi. El compromís d’aquest ampli equip amb l’arqueologia al Penedès queda palès pels diversos projectes al territori com els que es duen a terme a la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès) o més recentment al Puig del Cocodril (Subirats).

El Planot de la Timba de Sta. Bàrbara és un jaciment que ja es coneixia des dels anys 30 del segle XX però que no es va començar a excavar fins l’any 2016. Els resultats d’aquesta primera intervenció han posat al descobert un possible poblat fortificat al bell mig de la vall del riu Foix a la primera edat del ferro o època preibèrica (segle VII aC).

De fet, en un dels tres sondejos que es van practicar, es va identificar una muralla -o paret d’un edifici singular- de dos metres d’amplada amb un paviment enllosat. Destaca també la gran quantitat de fragments d’àmfores fenícies (procedents tant de l’actual Líban com de les colònies del sud de la Península Ibèrica), i la troballa d’una moneda ibèrica de bronze de la ciutat de Bolskan (actual Osca) i d’una moneda d’argent de Massalia (actual Marsella).

Els objectius d’aquesta segona campanya arqueològica són prosseguir amb la excavació d’aquest sector per tal de conèixer amb major profunditat la naturalesa d’aquesta singular estructura; i intentar fer una primera delimitació del jaciment mitjançant l’obertura de tres nous sectors, la qual podria estar entorn de les 4 Ha.

De manera paral·lela, el cap de setmana del 10 i 11 de juny, en el marc de la XV edició de la Fira Medieval de Castellet, l’equip d’arqueòlegs i participants en l’excavació organitzarà una conferència dels primers resultats de l'excavació i una sèrie de tallers al mateix municipi per tal de donat a conèixer i apropar al públic en general la història del jaciment. Aquests tallers són Dona color a la Kesse i el Kosse, on els més petits podran pintar les il·lustracions d’un conte que gira en torn als orígens de la vinya al Penedès; Les joguines a l’antiguitat, destinat a conèixer les joguines amb les quals jugaven els infants en època ibèrica; Els vestits d’època ibèrica, taller per conèixer com es realitzaven les vestimentes de llana o lli a l’antiguitat; i Què menjaven a la Timba? on es podrà conèixer quins animals domèstics i salvatges identificats al jaciment menjaven els ibers.

La campanya d’excavacions és possible gràcies al suport logístic i econòmic de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal i la gentilesa de les germanes Ribosa Botifoll, propietàries dels terrenys on s'ubica el Planot de la Timba de Sta. Bàrbara, que han facilitat l'autorització per poder iniciar les excavacions. Així mateix, cal agrair les facilitats prestades al Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona, el cos dels Agents Rurals i el suport de la Fundació Abertis i la Diputació de Barcelona.