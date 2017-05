Lucrecia: “Siempre hay alegría por vivir”

Lucrecia té la sensibilitat d’una carícia a la seva veu, i el nervi de la creativitat en tot allò que desenvolupa. Cantant, actriu, escriptora, promotora, Lucrecia és tot allò que fa, i com ho fa. Des de la solidaritat, la implicació, el compromís, la bellesa i la constància d’una carrera, que comença de ben jove al costat d’un piano, i continua innovant, aprenent, ensenyant i brillant.

El passat 13 de maig, a Marbella, va rebre el Premi Latino d’Or a la Millor Veu femenina del 2017. Un reconeixement a tota una trajectòria i a una incessant i constant presència en els escenaris, on Lucrecia continua ampliant sempre el seu repertori al costat dels seus clàssics, com “Mi gente”, “Agua”, “Cubáname” , els boleros i el seu particular i sempre emotiu tribut a la gran Celia Cruz. “Una emoción- comenta Lucrecia- recibir este premio que me permitió un viaje a toda una vida de canciones y experiencias, además de una gala maravillosa, con gente que apuesta por la cultura”. De fet, els Premis Latino, de la Fundación Mundo Ciudad, reconeixen la tasca de la promoció i la divulgació de la cultura iberoamericana, i Lucrecia n’ha estat sempre un referent.

La cantant, que a més raja solidaritat, va presentar el passat 28 d’abril, la cinquena edició dels Premis Alegría de Vivir, que ella mateixa promou, per guardonar la solidaritat i el compromís amb la vida. Personalitats del món de la comunicació, com Júlia Otero, de la gastronomia i l’entreteniment, de la televisió, de la salut, com la Dra. Barraquer, entre d’altres, van ser premiats en una gala a la sala Luz de Gas de Barcelona, en un reconeixement a “todo lo que nos da alegrías por la vida, que son tantas cosas”, explica Lucrecia. “Son galas de muchas emociones y de encuentros”, afegeix, amb una mirada exaltant i d’agraïment a tothom que ho fa possible, des dels guardonats i patrocinadors, fins al públic en general i una societat que es mou per les alegries de viure. Una dosi d’esperança, que reuneix la cultura amb diferents àmbits de la societat.

Per un altre costat, Els LUNNIS, també premiats enguany en els Premis Alegría de Vivir, “han formado y son parte de mi vida”. I és ben cert, que diferents generacions d’infants i joves, tenen en el duet Lunnis i Lucrecia, una inseparable associació i un referent del seu entreteniment i de diversitat de cançons. I és que l’experiència de cantar i oferir tant els seus contes, com la seva música a un públic infantil i familiar, és per Lucrecia, una oportunitat a tenir sempre els braços oberts, a un art que és per a tots els públics. I precisament d’aquesta experiència i de la voluntat de reunir la seva discografia en un musical, va néixer “Una bruixa a Barcelona”, una obra per a un públic familiar, que recorre la Barcelona monumental al ritme de les seves cançons i melodies.

L’espectacle està servit. Lucrecia, que és un cant en ella mateixa i una dolçor que deixa empremta, en forma de ‘besitos de chocolate’, aquesta mateixa setmana ens regala tres cites musicals, i ‘Dos gardenias’ en l’entrevista que podeu veure per EIX DIARI d’ahir dilluns, des de l’Utopia Beach House de Sitges.

La primera cita, divendres 26 de maig, ’20 años de mis boleros’, al Teatre Bartina de Reus, a les nou del vespre; la segona, el concert del dissabte 27 de maig a l’Auditori de Pineda de Mar; i finalment el diumenge 28 de maig, a les dotze del migdia, la darrera funció del musical ‘Una bruixa a Barcelona’ que s’acomiada del Teatre Victòria a la ciutat comtal.

Són només les més properes i immediates cites. Després, Lucrecia continua damunt dels escenaris, en la seva gira constant i amb els espectacles amb que recorrerà diferents ciutats.

Una alegria per la vida.