El fotoperiodista Carles Castro, director d'EIX DIARI, premi Molero 2017

El fotoperiodista Carles Castro, director d'EIX DIARI, ha guanyat per segona edició consecutiva el premi Eugeni Molero, en la categoria gràfica. Castro ha rebut aquest reconeixement per una fotografia publicada al diari La Vanguardia on cap el relleu al capdavant del restaurant el Peixerot, amb els nous propietaris a les portes de l'establiment mentre són observats pels antics amos de l'històric establiment. El jurat dels premis Molero ha posat en valor la capacitat de capturar l'instant i l'oportunitat, a més de l'alta qualitat tècnica de la fotografia. En aquest sentit, el portaveu del jurat, el fotògraf Lluís Gené va destacar que el fotoperiodisme no és exclusiu dels corresponsals de guerra, sinó que el periodisme local també sap treure profit de la història i dels protagonistes.

La Masia Cabanyes va acollir dissabte al migdia el lliurament dels Premis Eugeni Molero i Albert Virella de periodisme i investigació comarcals. A més del director d'EIX DIARI, Carles Castro, la periodista sitgetana Alba López, de l'Eco de Sitges, va guanyar el premi en la categoria de periodisme escrit amb el treball Secrets de Sitges - Contraportades. I en la modalitat audiovisual, el màxim reconeixement dels Molero va ser per a la sèrie de reportatges de La 7mana Penedès-Garraf, del periodista vilanoví Jaume Inglés, un programa que emet Canal Blau.

Enguany es van presentar un total de 39 treballs, 28 en la modalitat de periodisme (16 propostes de periodisme escrit, 5 de periodisme gràfic i 7 de periodisme audiovisual: TV i 1 de periodisme audiovisual: Radio).