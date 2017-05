Vilanova entrega aquest dissabte a títol pòstum la Medalla de la Ciutat a Pere Tàpias

Aquest dissabte 27 de maig, a les 19 h a l'Auditori Eduard Toldrà, se celebrarà l'acte públic d'entrega de la Medalla de la Ciutat a Pere Tàpias. Un lliurament que en aquest cas es fa a títol pòstum, ja que la tramitació es va iniciar setmanes abans de la mort del cantautor i gastrònom, el passat 22 d'abril.

En l'acte intervindrà el pianista Francesc Burrull, mentre que Oriol Escalas glossarà la figura de Tàpias.

Joan Collell Xirau, conegut popularment com a Pere Tàpias, serà reconegut per l'Ajuntament amb la Medalla de la Ciutat per la seva trajectòria. Com recordava l'alcaldessa Neus Lloveras en la seva mort, "Pere Tàpias era un personatge excepcional, que ha tingut un paper destacat en la cultura i la divulgació de la gastronomia del país, alhora que sempre ha estat un vilanoví més, molt estimat". Per a l'alcaldessa és especialment remarcable la seva etapa com a primer Defensor de la Ciutadania, "fet que demostra el seu compromís social i la disponibilitat de treballar per la col·lectivitat".

Pere Tàpias és un dels personatges vilanovins més reconeguts arreu del país, havent assolit popularitat i distinció no només per la seva extensa carrera com a cantautor, sinó també per la tasca divulgativa en el camp de la gastronomia. De fet, ha estat un referent en la promoció de la cuina marinera i en especial del xató.

Aquesta trajectòria que el va fer popular, així com la projecció que ha significat la seva figura per a Vilanova i la Geltrú, sumada a la tasca exercida com a Defensor de la Ciutadania entre 2001 i 2010, s'han considerat mèrits per concedir-li la Medalla de la Ciutat.