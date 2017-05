La Cultura Urbana al Vendrell trenca noves fronteres internacionals

Cultura Urbana és un festival alternatiu que ja està plenament consolidat al Vendrell. Aquesta cita ineludible per molts joves de Catalunya i del resta d’Espanya s’ha convertit en una de les principals trobades d’aquest tipus que es porten a terme a la Península Ibèrica.

Enguany, pel gran èxit assolit en les darreres edicions del Cultura Urbana que cada any se celebra al Vendrell durant la tardor, els seus organitzadors han cregut oportú donar un pas més i crear el Precultura Urbana que tindrà lloc en la seva primera edició el proper dissabte 27 de maig, a la plaça Nova, des de les 15:30 h fins a les 22 h, aproximadament.

No hi faltarà el “break” i les “baralles de galls” o “Mc’s” com a bases fonamentals de la cultura urbana. Els júniors també tindran una oportunitat dins aquesta nova cita al calendari amb la música alternativa.

Un dels premis del “break” d’aquest certamen serà tenir l’oportunitat de competir en la part final del festival Cultura Urbana que tindrà lloc el proper 23 de setembre al Vendrell, de la qual una participant obtindrà una plaça per a la final del Batalla 1VS1 que tindrà lloc a Alemanya aquest any. D’altra banda, pel que fa als nois, els portarà directament a la fase final de la competició que se celebrarà als EEUU en aquest 2017.Per tant, aquest proper dissabte per la tarda, a la plaça Nova, es podrà gaudir d’aquesta nova proposta endegada per Joventut del Vendrell i un grup de joves de la localitat, que fa dies que treballen per atraure el nombre màxim de participants vinguts de totes les parts de la Península Ibèrica i fer més gran aquesta cita prou coneguda a tota Espanya.