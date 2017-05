Els Castellers de Vilafranca volen consolidar els castells de 9 a Sants

Els Castellers de Vilafranca participaran aquest dissabte a la tarda a la diada castellera del Carrer de Sants (Barcelona) que se celebrarà a partir de les 18:00h, al que és un dels principals carrers comercials del barri barceloní. La intenció dels Verds és portar a plaça els dos castells de nou bàsics, tal com ja van fer en la Diada de Fires i festes de maig a Vilafranca. La dificultat que hi afegeixen és fer-ho lluny de Vilafranca.



Per tant, els Castellers de Vilafranca seguiran en la línia de consolidar els castells de 9 bàsics, un nivell que, segons el cap de colla dels Verds, Toni Bach, ha de ser "el nivell còmode" per la colla que dirigeix. Si tot va segons el previst, la diada la completaran amb un castell de la gamma alta de vuit i, si els assajos d'aquesta setmana així ho confirmen, els Castellers de Vilafranca tancaran l'actuació de dissabte amb el pilar de set amb folre, que ja han descarregat a plaça en una ocasió aquest any.



Els Verds actuaran conjuntament amb els Castellers de Sants, els Castellers de Sant Cugat i els Castellers del Poble Sec. Els autocars dels Castellers de Vilafranca per anar a l'actuació de Sants, sortiran de Cal Figarot el dissabte a les 16:30h.