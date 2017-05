El Museu de Maricel de Sitges ret homenatge al paisatge noucentista de Joaquim Sunyer

El Museu de Maricel posa la catifa vermella a Joaquim Sunyer per saludar quatre obres seves, que arriben cedides per diverses col·leccions, amb motiu del centenari de Cala Forn (1917), un dels seus olis més emblemàtics i que representa la més plena humanització del paisatge noucentista. La instal·lació s’ha ubicat a la Sala Sert del Museu de Maricel i ha estat batejada amb el títol d’El paisatge noucentista sitgetà. Cent anys de ‘Cala Forn’ (1917-2017), de Joaquim Sunyer.

La instal·lació dedicada a Joaquim Sunyer està integrada per quatre obres del mateix artista: Cala Forn (1917), que és la que ha motivat la iniciativa i que ha estat cedida pel Museu Nacional d’Art de Catalunya; Pastoral (1910-11), cedida per la Casa - Arxiu Joan Maragall; Paisatge de Sitges (c. 1920), cedida pel Museu Nacional d’Art de Catalunya, i Paisatge de Miralpeix amb vistes a Pere Pau (s.d.), cedida per Dolors Junyent Galeria d’Art.

El paisatge noucentista sitgetà. Cent anys de ‘Cala Forn’ (1917-2017) s’ha inaugurat avui, dijous 25 de maig, amb la presència de la regidora de Cultura, Rosa Tubau; el director del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Pepe Serra, i la directora de Museus de Sitges, Vinyet Panyella. L’exposició està organitzada per Museus de Sitges, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sitges, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Museu Nacional d’Art de Catalunya. La instal·lació es podrà veure fins el mes d’octubre.