Emotiu homenatge de Vilanova i la Geltrú a Pere Tàpias

Vilanova i la Geltrú ha homenatjat aquest dissabte a la tarda la figura de Joan Collell i Xirau – conegut popularment com Pere Tàpias- amb el lliurament a títol pòstum de la Medalla de la Ciutat. L'autor d'èxits com 'La moto' o 'La Tia Maria' va morir el passat 22 d'abril i ha estat la seva companya l'encarregada de recollir la distinció de mans de l'alcaldessa, Neus Lloveras, enmig d'una emocionada ovació de tot l'auditori. L’acte s’ha iniciat amb una intervenció a càrrec d’Oriol Escalas, que ha glosat la figura de Tàpias basant-se en quatre eixos: el gastrònom, el comunicador, el compromès i el vilanoví il·lustre. Sobre la seva relació amb la cuina ha parlat dels llibres que va escriure i pel que fa a la vessant com a comunicador ha destacat “la seva manera de fer radio sobre cuina, que va ser una innovació, donant el protagonisme al ciutadà”. Escalas ha destacat que Tàpias tenia un do que el feia establir una connexió amb l'altre.

Altres aspectes que s’han glossat han estat la seva estreta relació amb la poesia, la seva trajectòria com a cantant i persona compromesa amb els valors progressistes i de la igualtat i la seva relació amb la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú, d’on van ser durant 10 anys Defensor de la ciutadania. El seu bon humor i la seva bonhomia feien que “tot i ser famós per la moto tothom el dibuixaria damunt d’una bici...era en ell mateix essència mediterrània”, ha ironitzat Escalas.

En l’homenatge també hi ha intervingut els portaveus dels grups municipals, que han recordat els diferents aspectes de la trajectòria vital i professional de Pere Tàpias. L’homenatge ha finalitzat amb la interpretació al piano de Passeig del Carme, a càrrec de Francesc Burrull. El pianista i compositor, amic de Tàpias, ha acabat la seva intervenció proposant i oferint-se per fer una versió d’aquest himne tant vilanoví i convertir-lo en la música de referència de les Comparses (acte emblemàtic del Carnaval), en substitució de l’actual 'El Turuta', que és un himne militar.