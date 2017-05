"La història del Cava", de Santi Borrell, millor llibre als World Cookbook Awards de Gourmand

El llibre "La història del cava", de Santi Borrell, ha guanyat el premi de Millor llibre del món en la categoria d'història del vi. Després d'haver rebut el Premi al Millor Llibre d'Història sobre vins de l'estat, el llibre editat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia ha estat guardonat pels World Cookbook Awards 2016, de la fira Gourmand Internacional.

Santi Borrell ha explicat que està "molt content pel premi, però també molt tranquil pel treball que he fet durant anys per poder completar aquest estudi. Les valoracions sempre s'han de mirar de forma molt relativa. Els llibres nominats tenien una qualitat impressionant". Borrel ha tingut un record per a "totes les persones que vaig conèixer i em van ajudar a fer l'estudi, especialment aquelles persones que ja no estan entre nosaltres com Ramon Bosch de Noya, Antonio Colomer i Costa, Lluís Vallverdú, Joan Milà i Joan Roca i Gibert".

Borrell ha subratllat la voluntat de tractar amb molta cura i respecte un sector com el del cava que ha qualificat de "divers i complex": "aquest estudi el vaig fer abans de dedicar-me a escriure poesia i publicar els dos llibres que tinc editats fins ara ("Els dies a les mans" 2010; i "Fragments d'una pedra" 2014). Per aquests propers mesos es publicarà una edició especial bilingüe en català i en gallec d'un poemari sobre el mar de Galícia".