Dídac Espí, de Santa Coloma de Gramanet, guanya el III premi Marcel·lí Garriga

En un emotiu acte a la sala d’actes de l’Escola Pia de Vilanova i la Geltrú, l’Amical de Mauthausen va fer lliurament al jove colomenc d’aquest premi del projecte Buchenwald, que premia no sols la qualitat estètica de la fotografia, sino també la reflexió escrita que la acompanya. A l’acte han intervingut, el regidor d’Educació Joan Martorell, el director del memorial Democràtic Plàcid Garcia-Planas, la pintora i poetessa Cesca Calaf, amb els seus poemes, membres del cor de la Turuta que hi ha posat la música i el president de l’Amical Enric Garriga, amb presencia de membres dels centres educatius i de les entitats del Projecte Buchenwald.

Dìdac Espí, ha explicat com aquestes visites als camps de concentració canvien la mentalitat i la visió del món dels joves, i com, com en el seu cas, reafirmen el compromís de seguir lluitatnt contra el feixisme. El regidor d’educació de l’ajuntament vilanoví, va destacar la necessitat de col.laboració de tots els estaments i institucions per a conservar la memòria i fer possible in món en llibertat i democràcia; i per la seva banda, el president de l’Amical va recordar la importància i la constància del treball de l’Amical, amb els ajuntaments i els instituts per a construir aquesta Xarxa Mai Més de Memòria i Prevenció del Feixisme, insistint en el gran valor dels viatges dels joves als camps.

L’acte es va acabar, amb el cant conjunt del “canto a la libertad” de J.A.Labordeta, com a símbol de lluita, unitat i solidaritat contra el feixisme, i que com va explicar Garriga, cada l’any l’expedició de l’Amical la canta als túnels de Gusen.