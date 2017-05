Clàssica de 8 dels Xicots en la diada del Firal-Memorial Joan Sol

Els Xicots de Vilafranca han celebrat aquest diumenge la diada del Firal-Memorial Joan Sol. Davant del local de la colla, els de la camisa vermella han assolit la segona clàssica de 8 de l’any i s’han apuntat alhora algunes dades rècord: amb els d’aquest diumenge, sumen en el seu historial cent 3 de 8 descarregats i cent cinquanta 4 de 8 descarregats. Tres colles han estat les convidades dels Xicots en aquesta ocasió: Moixiganguers d'Igualada, Castellers de l'Alt Maresme i Castellers de Cornellà.

El primer castell vilafranquí ha estat el 3 de 8, el quart de l’any, el qual s’ha completat amb agilitat i seguretat. En segona ronda ha estat el torn de la torre de 7, agafada només amb les mans del folre, amb l’objectiu d’anar treballar l’estructura per enfilar-la un pis més. El tercer castell, el carro gros, ha costat una mica d’enquadrar i no ha pujat amb bones mides, però s’ha descarregat sense complicacions. La colla ha tancat l’actuació amb un vano de 5 i posteriorment amb dos pilars de 4 per commemorar la dada mítica de 3 i 4 de 8 descarregats.

Memorial Joan Sol

Coincidint amb el 35è aniversari dels Xicots, la colla ha volgut que aquesta diada que recorda el fundador Joan Sol servís per homenatjar un dels castellers que van formar part dels orígens. En aquest cas, s’ha reconegut la dedicació a la colla de Joan Alemany, el qual ha col·laborat a plantar un arbre a la plaça de Milà i Fontanals, amb la voluntat de simbolitzar l'arrelament de la colla al Firal i a la Vila.

Prèviament, a les 9 del matí s’han organitzat matinades, en record de Joan Sol, que va formar part del grup d’administradors de la festa major, l’any 1968, que van donar un impuls a aquest acte ara plenament instaurat. A continuació ha tingut lloc un esmorzar popular. D’altra banda, a la tarda s’ha celebrat la cloenda de l’exposició del 35è aniversari a la Capella de Sant Joan.