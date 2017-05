El Vendrell organitza el II Seminari Guimerà aquest dissabte

Amb l’objectiu de continuar difonent la vida i obra d’Àngel Guimerà, el proper dissabte 3 de juny, l’Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC), acollirà el II Seminari Guimerà amb la participació de ponents de reconegut prestigi. Enguany, el títol del seminari és “Guimerà i la música” i l’organització va a càrrec de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell amb la col·laboració de la Societat Verdaguer.



El seminari esdevé una trobada anyal de referència tant per als estudiosos de Guimerà i el teatre vuitcentista, com també per als directors, intèrprets, escenògrafs, músics entre altres, que hagin representat, o puguin representar algun dia, l’obra de Guimerà en l’àmbit professional o amateur. Tot plegat comptant amb la participació activa del poble del Vendrell. L’any passat es va centrar en l’obra de Maria Rosa, peça que va iniciar una fructífera i sòlida relació personal i professional de Guimerà amb l’actriu María Guerrero. Aquesta circumstància concreta va ser el punt de partida de la posterior i progressiva projecció internacional de la figura i el teatre de Guimerà. Aquest any el Seminari estarà centrat en Guimerà i la música. Per això s’ha convidat a participar als principals especialistes en la història de la música per a poder posar l’accent en aquest aspecte sobre les obres de Guimerà que van ser un referent dins el camp de l’òpera i la lírica del moment.



El programa del II Seminari s’iniciarà amb la presentació del llibre que recull les ponències del I Seminari Guimerà, a càrrec d’Enric Gallén.

Tot seguit, hi ha programades les ponències següents:

10: 30 h Xosé Aviñoa: “Guimerà, impulsor de repertoris lírics”

11:00 h Francesc Cortés: “Entre el drama i l’èpica: el lied a l’obra de Guimerà”

11:30 h Roger Alier: “Tiefland, una òpera verista alemanya”

12:30 h Albert Guinovart i David Puertas: “Del llibret a la partitura”



Un cop finalitzades les ponències, l’activitat es trasllada al Museu Àngel Guimerà on, a les 13 h, es farà el concert “Guimerà líric”, a càrrec del grup Operaílica, i a les 19 h, tindrà lloc una visita guiada, a càrrec de David Puertas, amb el títol “Una visita musical per a una vida teatral””.



Tant l’entrada a les ponències com al concert i a la visita guiada és gratuïta. Només cal fer reserva prèvia per poder fer la visita, als telèfons 977 66 10 06 i 977 66 56 84 o al correu electrònic museuguimera@elvendrell.net.