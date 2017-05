El grup DanaeCris17 de Calafell guanya el Premi Territorial de Ficcions 2017

Enguany s’han organitzat cinc actes d’entrega de guardons: a Menorca, Eivissa, Mallorca, València i, finalment, Barcelona. L’últim acte del lliurament de premis del Concurs Literari Ficcions, ‘L’aventura de crear històries’ s’ha celebrat a La Pedrera – Casa Milà de Barcelona el 25 de maig a les 17:00 hores i ha comptat amb la presència d’Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, Manel Punsoda, director de Promoció Educativa de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Mohamed El Amrani, periodista i Premi Princep d’Astúries de Girona per la creació de la Xarxa de Convivència, a més de ser participant del concurs Ficcions en anteriors edicions; i M. Carme Rodríguez, vicepresidenta de l’AMIC i Josep Ritort, secretari general de l’AMIC.



D’entre les 140 històries que van arribar a la final del concurs literari “Ficcions, l’aventura de crear històries”, el guanyador del Premi Territorial del Penedès ha estat el grup DanaeCris17 de l’IES Camí de Mar de Calafell amb la història L’aire que respires i que està format per Danae Gómez Moreno i Cristina Rubio Ferrer.



El GRAN PREMI DE FICCIONS 2017 ha recaigut en el grup asn94 per la història Luc Lebrun, 17 de maig de 1927, grup integrat per Andrea Soler Núñez alumna de l’IES Montgrí de Torroella de Montgrí, d’“una sorprenent maduresa narrativa, que combina l'habilitat per al diàleg amb una dosificació molt adequada del ritme, que en el fons és la saba que sustenta el relat. Llegir textos com aquest et reconcilia amb la literatura i et fa ser optimista quant al paper que continuarà jugant en el futur”.



El segon premi de Ficcions ha estat un triple empat entre el grup dqvid, format per David Valero Mateo de Maristes Girona, amb la història La fonda; el grup Genís format per Genís Rodríguez Graells de l’IES Hug Roger III amb el seu relat Jo; i també el grup Jordina format per Jordina Escofet Vera de l’IES Sant Feliu de Guíxols amb la seva història Les coses petites. I, per la seva banda, el Premi Especial Ciutat de Barcelona ha estat pel grup Sorra de platja format per Sofia Catalan Garcia i Elisabet López Pallàs, alumnes de l’IES Costa i Llobera de Barcelona, amb la història que porta per títol Encàrrecs.



El grup Azazel, format per Gabriel Rosselló Salleras de l’IES Mossèn Alcover de Manacor, i el grup mtpascual, integrat per María Teresa Pascual Galiano de l’IES San Vicente de Sant Vicent del Raspeig, també han assistit a l’acte, on han rebut el premi per a Millor Història de les Illes Balears i Millor Història del País Valencià, respectivament.



A l’acte també s’ha volgut premiat la feina del professorat, i aquest any s’han escollit tres professors/es més motivadors: Olga Tribulietx de l’IES La Jonquera dins el territori de Catalunya, Joan Mulero del Col·legi N.S. de la Consolació de Ciutadella a les Illes Balears, i a la Comunitat Valenciana, Assumpció Espinosa de l’IES Victoria Kent.



L’edició actual ha tancat amb un èxit de participació amb més de 2.900 alumnes d’entre 14 i 18 anys del Catalunya, País Valencià i Illes Balears de 340 centres educatius, Arreu dels territoris, hi ha hagut un total de 140 finalistes, 76 dels quals de Catalunya, 30 de la Comunitat Valenciana i 34 de les Illes Balears.



Organitza AMIC, compromís amb l’educació

El concurs “Ficcions, l’aventura de crear històries” és una iniciativa de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC) per promoure la lectura i l’escriptura en català entre els joves dels territoris de parla catalana.



L’AMIC representa a més de dues-centes vuitanta publicacions en paper i digitals fortament arrelades arreu del nostre país, que conjuntament arriben a una tirada en premsa escrita en paper de 2.104.000 exemplars, mentre que en digital superen els 6.900.000 d’usuaris únics mensuals.