El PreCultura Urbana del Vendrell es guanya al públic més petits

La plaça Nova del Vendrell va acollir el passat dissabte dia 27 de maig, a la tarda, el Precultura Urbana amb una gran assistència de públic i una gran participació de petits i grans. Un dels punts més destacats d’aquesta cita va ser la “battle de kids”, que comprenia nens i nenes d’entre els 6 i els 12 anys, i que van guanyar-se al públic des de primera hora.



El Cultura Urbana Vendrell, any rere any, és un esdeveniment dels més destacats al món Bboying a nivell estatal i aquesta temporada es va decidir desdoblar la cita per la quantitat de participants que té l’acte. Bboying de totes les edats i MC’s de la comarca van animar la tarda i nit del dissabte i van demostrar un altre cop que la cultura urbana al Vendrell es viu amb passió.



Els guanyadors del PreCultura que passen directament a les finals de setembre van ser: Bboying Antonio del Vendrell, a la categoria “Kids”, Bboying JonyFox d’Igualada, a la “Senior”, i MC Nugem de Barcelona, a les “baralles de galls”.



Acabat el PreCultura, des de la Regidoria de Joventut juntament amb el col·lectiu de joves col·laboradors, ja es comença a treballar en l’organització de la setena edició del Cultura Urbana Vendrell, que tindrà lloc el proper 23 de setembre, amb classificatoris per a l’europeu femení a Alemanya i per al mundial Bboy als Estats Units d’America.