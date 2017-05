Els Castellers de Vilafranca consoliden el 3d9f a Sants

Els Castellers de Vilafranca han actuat aquest dissabte a la diada castellera de la Firaentitats celebrada al Carrer de Sants a la tarda. Acompanyats dels Castellers de Sants, els Castellers de Sant Cugat i els Castellers del Poble Sec, els vilafranquins van descarregar el tercer 3d9f de la temporada. En primera ronda, els Verds havien descarregat la Td8f, una construcció que volen intentar de 9 aquest cap de setmana a Sant Quintí, sempre i quan els assajos ho permetin. Per acabar la diada, els Castellers de Vilafranca van descarregar el 4d8 (amb nombrosos canvis al tronc) i el pilar de 7 amb folre.



Els Verds encaren una setmana amb un repte clar: fer un castell de gamma extra en la diada de Sant Quintí del proper 3 de juny (dissabte a la tarda). Els vilafranquins necessiten el suport de tots els simpatitzants per mobilitzar prou gent al municipi penedesenc i poder aconseguir l'objectiu de repetir una brillant actuació com la de l'any passat.



Els assajos dels Verds per aquesta setmana seran els habituals: dilluns (20:00h), dimecres (20:30h) i divendres (21:30h).