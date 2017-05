Los Sirex debuten en català de la mà de Pep Sala

Mai és tard per estrenar-se. Després de 57 anys de carrera, Los Sirex cantaran per primera vegada en català aquest dimecres en un concert a la sala Luz de Gas que serà enregistrat i editat en un disc doble. Bona part de la “culpa” la té Pep Sala, vell amic del grup, que es va oferir a produir-los un nou àlbum que inclogués algunes cançons en català. “Li vam dir que sí, però que les cançons havien de ser seves”, recorda el líder de Los Sirex, Leslie, a l’ACN. Dit i fet, Sala va compondre quatre temes en català, entre els quals ‘Que nos quiten lo bailao’, que dona nom al disc. Dimecres els interpretaran plegats en un concert especial amb col·laboradors com Serrat, Sicus Carbonell o Santi Carulla. Més endavant, a l’estudi, Los Sirex gravaran la cara B de l’àlbum.

A banda de temes preexistents del grup, ‘Que nos quiten lo bailao’ inclourà per primera vegada cançons en català. Seran quatre cançons composades per Pep Sala, qui exerceix de productor d’aquest nou àlbum. El disc serà doble, amb una versió d’estudi de les cançons que sonaran dimecres a Luz de Gas, i està previst que s’editi a la tardor amb el segell Indi Music.

Dimecres, al Luz de Gas, Pep Sala “serà un més” dels Sirex, anuncia Antoni Miquel, ‘Leslie’, cantant i ànima del grup. “Ja que és el culpable, que col·labori”, bromeja afectuosament. El líder de Los Sírex recorda que “tot va començar” ara fa quatre anys, quan es van conèixer en un concert a Palma i van fer amistat.

Des d’aleshores han anat coincidint, i col·laborant, com quan van convidar el cantant al primer concert d’una gira del grup per teatres de tot l’Estat a cantar el ‘Boig per tu’ plegats.

Un bon dia Pep Sala va llençar la proposta de produir-los un disc, i els va manifestar el desig que voldria escoltar-los cantant en català. “Li vam dir que sí, però que les cançons fossin seves”, comenta Leslie argumentant que ells són més un grup “de directe”. De mutu acord, doncs, van tirar-ho endavant, i Sala va compondre quatre cançons en català pel grup.

Les cançons s’estrenaran dimecres al Luz de Gas, on Sala acompanyarà el grup durant tot el concert. No serà l’únic convidat. Joan Manuel Serrat, Jordi LP, Santi Carulla (Los Mustang) o Sicus Carbonell (Sabor de Gràcia) també pujaran a l’escenari en algun moment per entonar velles cançons amb Leslie.

Més endavant, i ja a l’estudi de gravació, Los Sirex tornaran a gravar aquest repertori i convidaran a participar-hi aquestes i algunes altres veus, com la de Miguel Rios, segons avança el cantant.

“Seguim actius”

Los Sirex porten gairebé sis dècades en actiu i encara no entra en els seus plans la idea de plegar. “Fa dues setmanes estàvem al Palau de la Música de València, i fa tres a Valladolid”, anota Leslie.

Evidentment, ni el ritme d’actuacions ni la dedicació són les mateixes. La música és més que mai un entreteniment i un goig per als membres del grup. “Quina sort que tenim de seguir fent allò que ens va agradar quan teníem 15 anys quan ja estem als 70 i tants”, celebra Leslie.