El vilanoví Zappa Magic en gira amb Impact, el seu darrer espectacle

Impact, explosió de màgia i emocions, és el darrer treball de Zappa Magic, el vilanoví Roger Zapatero, que fa més de deu anys va fer el pas de l’enginyeria informàtica a desenvolupar la seva passió: la màgia i compartir-la en diferents escenaris.

“És cert que el primer públic van ser la família i les amistats, però un dia decideixes fer un pas endavant i obrir-te a nous públics i afrontar el repte”, exposa sense embuts ni trucs Zappa Magic, emocionat per l’acollida i l’èxit que va tenir el seu primer espectacle de gran format a la seva ciutat.

L’obra, és molt més que una successió de números de màgia, “hi ha un fil conductor que són les emocions, la tristor, la tensió, el perill, el públic va experimentant emocions i cada una d’elles és conduïda per un número diferent”. De la combinació de tècnica i creativitat i la voluntat de crear històries, més enllà de l’enlluernament i la sorpresa, l’espectacle és un conjunt d’experiències, en interacció amb el públic, a través també de diferents efectes visuals.

“La màgia- confessa- és precisament això, la capacitat de provocar il·lusions, ja sabem que al darrera hi pot haver un truc, així que la màgia està en el tacte de crear un imaginari capaç d’enlluernar i sorprendre”. Tota una lliçó, fins i tot per la persona més escèptica.

Zappa Magic, tenia al cap, feia uns anys, aquest nou espectacle. Una obra amb una posada en escena moderna, fent ús de diferents aparells i artefactes especials, “i no gaire habituals”, comenta. El seu propòsit, era revisar alguns dels clàssics de la màgia i modernitzar els efectes i la impressió sobre el públic. És clar que es va iniciar “com gairebé el noranta per cent dels infants, amb la Mágia Borrás, que primer abandones perquè ets massa petit i no resulta fàcil treure-li profit, i quan passa un temps i ja entens tot el que envolta el món de la màgia i l’esforç que hi ha al darrera, és quan et queda petit el joc i vas a la recerca de nous reptes”.

Del gran mestre Tamariz, Zappa Magic rescata l’admiració per la combinació de màgia i comicitat, en l’anomenada màgia de proximitat, on la carto-màgia sempre hi és present. I, sense dubte, un altre dels seus referents, per l’espectacularitat dels seus reptes, és David Copperfield. Així és la màgia, un art capaç d’enlluernar persones de totes les edats, amb el domini de les mans, els jocs visuals i la il·lusió. Des d’un format proper, darrera d’una petita taula, fins a un gran escenari.

Per això Zappa Magic, que ha elaborat diferents tipus d’espectacles, des del més senzill fins al de gran format, com el de la seva darrera obra, ha treballat sempre combinant humor i màgia, música i màgia, aparicions i desaparicions, jocs visuals i tot un món d’oportunitats màgiques. L’objectiu és entretenir totes les imaginacions possibles, gràcies a un treball constant, una bona dosi d’ inspiració i un compromís ferm de fer gaudir el públic des del primer moment. D’aquesta manera aconsegueix crear un món paral·lel, on tot, excepte els aplaudiments finals, és una il·lusió.

Ara, enceta una gira en exclusiva per la Costa Daurada i a la tardor torna als escenaris de diferents teatres, amb una cita ja anunciada, el proper 5 de novembre al Teatre Cal Bolet de Vilafranca del Penedès.