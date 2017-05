L’Arxiu de Cubelles custodiarà el fons de la Fundació Estapé

El llegat del doctor Estapé, que gestiona el patronat de la fundació que du el seu nom, ha estat cedit en favor de l’Ajuntament de Cubelles en modalitat de comodat i estarà custiodiat per l’Arxiu municipal. Es tracta d’un total de 45 pintures de diversos autors, quatre escultures i gran quantitat de documentació, com els títols acadèmics del doctor Estapé, llibres, correspondència, dossiers i fotografies.



El conveni ha estat formalitzat per la presidenta del patronat de la Fundació Estapé, Mònica Miquel, la secretària del patronat, Noemí Cuadra i l’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll. En els acords s’estableix la cessió per un mínim de dos anys prorrogable automàticament fins a la voluntat escrita de rescindir-lo i el compromís d’arxivar i catalogar el conjunt. També es contempla l’opció d’ampliar amb noves donacions annexades al conveni.



El fons cedit podrà ser consultat i difós amb finalitats d’estudi, culturals i sense ànim de lucre i ser reclamat per la fundació en préstec per ser exposat al públic.