El passat dissabte 27 de maig va tenir lloc una Jornada Participativa sobre el Pla de Biblioteques i Lectura Pública a Vilafranca. Aquesta jornada va ser la darrera fase per definir un document que inclogui quins han de ser els eixos bàsics sobre lectura pública, entre d’altres: projectes, accions i propostes relacionades amb la lectura pública; implicació dels diversos sectors relacionats amb la lectura: associacions, editorials, llibreries, centres escolars, etc; i la definició dels eixos bàsics que han de conformar la Biblioteca del futur de Vilafranca, amb els espais, serveis, atenció, col·lectius a les que s’adreça, activitats que s’hi puguin realitzar, etc.

El novembre de 2015, el Ple Municipal va aprovar per unanimitat una moció de Lectura Pública i Biblioteques. Llavors es va crear una comissió permanent formada per tots els grups polítics, tècnics municipals i directors de Biblioteques. Aquesta Comissió va generar un document que vol recollir la diagnosi de la situació actual sobre la Lectura i totes aquelles accions que se’n deriven. Un cop creat el document, es va donar pas a la Jornada Participativa abans comentada.



En aquesta Jornada van participar una quarantena de persones dels diferents àmbits relacionats amb la lectura. Entre els aspectes treballats durant el matí destaquen la incidència sobre l’aprenentatge i l’educació, el diàleg de la biblioteca amb els sectors de la cultura o el paper de la biblioteca en la cohesió social i la participació ciutadana.