Un ball folk occità amb Mirabèl inaugura l'EVA Penedès amb un primer cap de setmana concentrat a Sant Sadurní

El Festival En Veu Alta comença a explicar històries. Narradors, actors, cantants, rapsodes i xerraires seran al Penedès del 2 a l'11 de juny en un festival que aposta per propostes de petit format, gran qualitat i en indrets peculiars.

Inauguració festiva la de l'EVA Penedès 2017. Un ball folk amb Mirabèl ens transportarà, la nit de divendres, a un vespre festiu d'Occitània des de la plaça de l'ajuntament de Sant Sadurní amb borreires, rondós, sals, polques i masurques, cercles circassians, balls de parella, col·lectius, rotllanes i fileres. La mateixa nit de divendres, sopar literari amb Rohal Dahl, Ricard Gázquez, Kafka, Pessoa, Baudelaire teca i vi a taula. I ja dissabte l'EVA ens ofereix un espectacle itinerant a tres bandes amb Ireneu Tranis, Jaume Arnella i Assumpta Mercader i una nit de cultura i passeig pel cementiri amb música, narració, dansa i cinema. Diumenge, a Can Mas de la Riera, l'humor i la ironia de Jesús Montcada amb els contes del 'Cafè de la Granota' i el primer dels dos concerts de Maria Arnal i Marcel Bagés. A aquest intens primer cap de setmana del Festival En Veu Alta al Penedès s'hi sumen també activitats per a públic familiar amb els Farrés Brothers, un taller amb el col·lectiu Gargot i les històries dins d'una guingueta d'Ireneu Tranis, 'El venedor d'històries'.

Una altra de les grans cites del primer cap de setmana és el segon curs de lectures en veu alta que tindrà lloc dissabte al matí a Moja amb l'actriu Lali Barenys.

A partir de dilluns els espectacles de l'EVA s'escampen arreu del Penedès, amb familiars cada tarda a Sant Sadurní, lectures compartides amb l'EVA354 arreu, i propostes com 'Els quartos de la Virgínia', basat en textos de Virgínia Woolf, dilluns dia 5 a la Biblioteca Torras i Bages amb Núria de Calella. El dia 8 l'EVA s'endinsa al VINSEUM amb 'Charles, Alice and me', un homenatge a Lewis Carroll de la mà de Teresa Sánchez-Roca, alhora que, a Sant Pere de Riudebitlles, Occitània torna a ser el centre d'atenció amb la projecció d''En viatge', i a Gelida Merche Ochoa presenta 'In vino veritas'.