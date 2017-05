William Friedkin, director d''El Exorcista', primer Gran Premi Honorífic del 50è aniversari del Festival de Sitges

William Friedkin, director d'un dels grans clàssics del cinema de terror 'El Exorcista', rebrà el Gran Premi Honorífic del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya que celebra enguany 50 anys. Així ho ha anunciat aquest dimecres el director del certamen, Ángel Sala, en la roda de premsa en la qual s'ha donat a conèixer el cartell d'aquesta especial edició. Una edició que tindrà la figura de Dràcula com a leit motiv i el cartell ha estat dedicat a la seva figura. El Festival de Sitges també celebra els seus 50 anys d'història amb nova imatge, que conserva com a emblema el clàssic goril·la. El nou logotip, segons el certamen, és una adaptació de la històrica marca de Sitges i una reafirmació en la seva aposta pel gènere. A més de la presència de Guillermo del Toro i de William Friedkin, també hi seran present el director Johnnie To.

Sala ha anunciat un dels que serà segur dels noms destacats d'aquesta 50a edició, junt amb Guillermo del Toro, serà William Friedkin, director d''El Exorcista', 'The French Connection' o 'Sorcerer', qui rebrà el Gran Premi Honorífic. El director del certamen ha recalcat que 'El Exorcista' és una de les pel·lícules més importants de la història del festival i que es va projectar amb unes difícils condicions. "William Friedkin és un referent i un personatge que ho sap tot i ho explica molt bé tot. Serà un gran esdeveniment la seva classe magistral després de la projecció de la cinta". Ha recordat que el premi honorífic ja li van donar a casa seva de Los Angeles, però li donaran de nou a l'escenari del Festival de Sitges per retre-li així un merescut homenatge.

Un dels altres noms destacats serà Johnnie To, director de 'Drug War' o 'Election' i premi Màquina del Temps a Sitges 2005, lliurat per Quentin Tarantino. "Ell és un referent del cinema d'acció de Hong Kong i ha tingut un gran reconeixement en diferents certàmens. Ell és un amic i vindrà a celebrar amb nosaltres el 50 aniversari", ha dit Sala.

El Festival de Sitges ha destacat que el nou logotip, que manté el goril·la i que hi suma el número 50, és "una adaptació de la històrica marca de Sitges i una reafirmació en la seva aposta pel gènere". "El logo i els premis estaran centrats en la figura del goril·la", ha apuntat Sala.

Pel que fa el cartell, ha estat dedicat a la figura de Dràcula, ja que el personatge és el leit motiv de l'edició d'enguany. "Dràcula és el nom propi del festival", ha assegurat. S'aprofita en aquest sentit el 25è aniversari de l'estrena d'una pel·lícula tan definitiva com 'Drácula de Bram Stoker', de Francis Ford Coppola. El pòster, creat una vegada més per l'agència China, "vol recuperar l'essència misteriosa i espectral del vampir, allunyant-lo tant de banalitzacions recents com de tòpics massa explotats. Un dels aspectes que el cartell explora és la rigidesa post mortem del vampir, la seva ambigüitat, el caràcter d’aparegut en un context gòtic i expressionista però, a la vegada, hipermodern i culturalment atemporal".

Peça audiovisual, llibre dels 50 anys i exposicions

La 50a edició del certamen presentarà una peça audiovisual creativa i un llibre oficial que commemoraran l’aniversari i dedicarà un homenatge als seus fundadors i personalitats vinculades als inicis del Festival. El certamen aproparà la seva història al gran públic amb l'exposició '50è Aniversari Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 1968-2017: El cinema és fantàstic', a la Filmoteca de Catalunya, primer, i a l'Edifici Miramar de Sitges, després. La mostra està comissariada per Diego López, programador del Festival i responsable de la secció Brigadoon, i organitzada conjuntament amb la Filmoteca. Exhibirà un recorregut pels 50 anys del Festival a través dels seus cartells, films destacats, convidats i imatges diverses. A Barcelona es podrà visitar del 22 de juny al 17 de setembre, mentre que a Sitges hi serà el mes d’octubre.

El Reial Cercle Artístic de Barcelona, entitat amb la qual el Festival ha signat recentment un acord de col·laboració, serà escenari d'una exposició que es podrà veure del 5 al 24 de setembre i que portarà per títol '50è aniversari Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 1968-2017: Memòria del Fantàstic' i es composarà de documentació de l’Arxiu Històric de Sitges, exemplars del 'Diari del Festival' des de 1979 fins l’actualitat, catàlegs de totes les èpoques, llibres i quadres originals dels cartells.

Cicle de cinema

També a la Filmoteca de Catalunya, se celebrarà un cicle commemoratiu de projeccions amb una selecció d’una cinquantena de títols destacats dins la història del Festival, programats conjuntament entre la Filmoteca i el Festival. 'Blade Runner', 'Posesión infernal', 'El exorcista', 'La cosa', 'Akira', 'Reservoir Dogs', 'Oldboy', 'REC', 'El día de la bestia', 'Mulholland Drive' o 'Martyrs' són algunes de les cintes que els fans podran gaudir en pantalla gran del 22 de juny al 30 de setembre.

Cupó de l’ONCE commemoratiu

Amb motiu del 50è aniversari del Festival, l’ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) ha dissenyat un cupó commemoratiu que se sortejarà el diumenge 15 d’octubre, coincidint amb la cloenda de Sitges 2017.