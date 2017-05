El concurs de curtmetratges El Rotllo d'en Roig torna a Vilanova del 16 al 18 de juny

L'Associació d'amics de la Carpa Juanita juntament amb el Cineclub Sala1 organitza la tercera edició del Concurs de Curtmetratges El Rotllo d'en Roig. La proposta és rodar curtmetratge de 3 minuts amb uns paràmetres concrets proporcionat per l'organitació. Amb aquests paràmetres els participants hauran d'enregistrar i editar una història en 72 hores.

El Rotllo d'en Roig forma part de les activitats dins del Premi Roig Toqués, qui a part de donar el porró a la Carpa Juanita i col·leccionar milers d'andròmines i objectes marins, era un prolífic "cineísta" que va fer curtmetratges de temàtiques variopintes i enregistraments de la Vilanova de l'època.

El concurs començarà el divendres 16 de juny a les 12h, quan anunciaran els paràmetres a les xarxes socials i a través del correu electrònic a tots els participants que s'hi hagin inscrit prèviament. A partir de llavors, tindran 72h per crear el seu curtmetratge, fins dilluns 19 de juny a les 12h.

L'entrega de premis serà el dissabte 8 de juliol, durant La Festa d'en Roig, que tindrà lloc al Espai Far, on es projectaran tots els curtmetratges i es revelaran els noms dels premiats. A la festa hi haurà una demostració de cuina marinera, sopar a la fresca dels Gambots i moltes més coses que ja us anirem concretant.

El concurs comptarà amb un premi de 300€, i un segon premi dels cineclubs catalans Miquel Porter, de 150€, així com entrades gratuïtes al Cineclub Sala1.