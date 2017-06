Les Veïnes, més festives que mai, amb “El Cabaret de la Terra” demà divendres al Retiro

‘El Cabaret de la Terra’, arriba demà divendres 2 de juny, a les deu de la nit, a la Sala d’Actes de la Societat Recreativa El Retiro. Un cabaret amb tots els ingredients de les Veïnes: una esbojarrada posada en escena, música a dojo, balls i cançons obertament dedicades al Sitges més satíric; tot plegat des de la perspectiva del particular univers de les veïnes. Un univers costumista, on la quotidianitat, les tafaneries i el deliri, esdevenen un mirall, quasi esperpèntic, però real al mateix temps.

L’espectacle està servit. Tot un homenatge d’actualitat, envoltat de tradicions, on tot allò imaginable és possible.

Les Veïnes són cinc. Les tres actrius, ballarines, intèrprets, cos i ànima... Loreto Baqués, Anna Mataró i Mariona Gens; i les batutes i creativitat d’en Josep Milán i en Marc Hill.

El periple d’aquest especial veïnatge, que va començar el 2012, cinc anys després ha recorregut els més diversos escenaris, sobre tot a Sitges, però també en alguna ocasió a Sant Pere de Ribes i al Teatro La Latina de Madrid. També en diverses actuacions han comptat amb pluralitat de col·laboradors, com Dani Piques i Florenci Salesas, que també participen del ‘Cabaret de la Terra’, al costat d’una llarga llista d’altres col·laboracions, en la música, en el ball, en les preparacions, en el dins i en el fora... ja que les Veïnes, que sempre contagien el seu tarannà, han obert les portes del pati de casa i tothom sempre hi pot entrar.

‘El Cabaret de la Terra’ és una manera de reflectir la proximitat... un producte de la terra”, explica Josep Milán, el mateix dia que EIX DIARI entrevistava Les Veïnes. I tot plegat no podia ser més clar. Elles són sitgetanes i recreen en els seus delirants i divertits diàlegs i cançons, allò que fa de Sitges el que és: la seva gent i els seus racons, des de la Punta fins al Carnaval... no sé si m’explico... però amb elles, tot sí que val!

L’actuació de demà s’inclou en el calendari de celebracions de dos aniversaris. L’Ateneu Popular de Sitges, que celebra deu anys des de la seva creació; i cinc anys des del naixement de Les Veïnes, que a més de realitzar espectacles per un públic adult, també ofereix la seva naturalitat i frescor al públic infantil, amb diferents espectacles, on juguen amb la imaginació d’un conte i el relat musical, per entretenir la canalla i tota la família.

En el combinat del ‘Cabaret de la Terra’, el menú està ben farcit; Una Benvinguda al veïnatge, La puntaire, Un amor prohibit, La Baldirona, La Moreneta, i molt més! Només caldrà anar-hi amb temps, perquè l’espai és limitat.

I no oblidem les especials col·laboracions: Joan Duran, Joana Fort, Mercè Garcia, Florenci Salesas, Josep Soler, Maica Díez, Cisco Arbonés, Carme Almirall, Xavi Salmeron, Xavi Huete, Axel Neumann, Edu Sentís, Gabri González, Dani Piques, Oriol Nebleza, Pau Giralt, Carlos Olartecoechea, Albert Vadell i Ramona Fonollosa.