La paraula més viva en el Festival En Veu Alta del Penedès

La tradició oral, la reivindicació per la cultura de la paraula viva i l’art de l’oralitat, la narració i la convergència entre veu i literatura, són alguns dels ingredients principals de l’EVA, el festival que arriba enguany a la tretzena edició.

La directora de l’EVA, l’actriu i narradora Jordina Biosca, en aquesta edició, ens convida a viure “una bona revolució”. Aquella que transforma la societat des de la cultura. Podríem gosar a dir, fins i tot, aquella revolució que és la suma de petites revolucions permanents. I per a cada una d’elles, l’EVA ofereix diferents propostes per a gaudir escoltant, per llegir, per divertir-se, per jugar, per a reflexionar o per a deixar anar les emocions.

En la inauguració del passat divendres 2 de juny des de Sant Sadurní d’Anoia, la capital de l’EVA d’enguany, l’alcaldessa Maria Rossell i la regidora de cultura Montse Medall, destacaven les virtuts d’un festival capaç de convertir qualsevol espai en un escenari, a més d’agrair la participació de tothom que el fa possible. Al seu costat, el diputat delegat de Cultura, Juanjo Puigcorbé, senyalava la singularitat d’un festival que reuneix una xarxa de catorze municipis, en l’entrevista que ens va oferir per a EIX DIARI.

Del 2 al 4 de juny les activitats, concerts, recitals, lectures, narracions i altres actuacions, s’han dut a terme a Sant Sadurní d’Anoia, i a partir del 5 de juny, a més de celebrar-se actes a la capital del Cava, el programa s’estén pels municipis d’Avinyonet del Penedès, Gelida, Llorenç del Penedès, Moja, Olèrdola, el Pla del Penedès, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Margarida i Els Monjos, Torrelavit, Subirats, Torrelles de Foix i Vilafranca del Penedès.

El programa, bàsicament per a un públic adult, però també amb activitats familiars, aplega actors, actrius, cantants, rapsodes, un espai per a la formació vinculada a la lectura en veu alta, i tot plegat en places, jardins o un cementiri.

Una altra de les iniciatives presents a l’EVA és la dedicada a l’EVA354, un programa de voluntariat lectora. Jordina Biosca, en aquest sentit realça “la consolidació d’un projecte, que va néixer el 2014 per apropar la lectura i la literatura, de forma voluntària, a residències, domicilis particulars, casals o biblioteques, durant tot l’any, i que pel Festival, té un espai propi, a més de la formació continua que reben voluntaris i voluntàries”.

Tret de sortida, doncs, per un Festival, que any rere any, creix en participació i públic, i amplia localitats i escenaris, per apropar al públic la paraula més viva, aquella que es pronuncia i s’escolta, aquella capaç de tenir origen en la tradició oral més antiga i la literatura més universal.

En aquest sentit, enguany, des de contes tradicionals, fins a relats de Virgina Wolf o Bertolt Brecht, entre d’altres, prendran la paraula en una sort de temptació sonora en veu alta, capaç de fer remoure totes les sensacions i emocions possibles, a través de la ironia, l’humor, els clàssics, el misteri i les alegries de diversitat de personatges tan reals, com la imaginació que els converteix en protagonistes de diversitat d’històries contades.