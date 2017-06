La missatgeria instantània supera les trucades per mòbil i fix

Un 57% dels espanyols envia missatges instantanis (a través de WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger) diverses vegades al dia, una xifra molt superior a l'ús diari de les trucades fetes des de mòbils (un 22%), telèfons fixes (13%) o trucades 'online'(4%), segons dades del Panell de Llars de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència de l'últim trimestre del 2016. L'enquesta, efectuada a 4.814 llars i 9.163 individus, ha confirmat que els missatges de text tradicionals, els SMS, i les trucades des del telèfon fix han estat relegats a un segon pla. De fet, dos de cada deu usuaris mai fa trucades des de fixes i quatre de cada deu truquen setmanalment o menys. Aquest estudi mostra que els SMS han quedat gairebé en desús, un 56% dels enquestats no els envia mai, i entre els que els fan servir 9 de cada 10 només n'envia alguna a la setmana o menys.

Segons el Panell de Llars de la CNMC, gairebé 9 de cada 10 espanyols consideren bastant o molt important que es protegeixin adequadament les seves dades privades en les seves comunicacions per veu, sigui per xarxa mòbil, fixa o Internet. Aquesta xifra és equiparable a la valoració de la importància de la qualitat de connexió (93%). En canvi, dos de cada deu espanyols declara que els importa poc o res la facilitat de canvi d'operador de servei.

Un 19% dels usuaris regulars de trucades o videotrucades per Internet es considera poc o gens satisfet amb la qualitat de la connexió de les trucades. En canvi, aquests es mostren més satisfets en la qualitat de les trucades tradicionals per mòbil o fixa. En aquest cas, el percentatge d'usuaris insatisfets per aquest motiu es redueix a la meitat (9%).