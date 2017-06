El còmic històric "Cessetans. Entre Roma i Cartago" explica d’època ibera a Olèrdola

La història es pot difondre de manera molt entretinguda sense perdre rigor. El còmic “Cessetans. Entre Roma i Cartago”, la segona de les novel·les gràfiques d’Oriol Garcia Quera ambientada en Olèrdola, n’és un clar exemple. Així es va posar de manifest en la presentació de l'obra, dissabte a la tarda al local social Rossend Montané de Sant Miquel, en el marc de la programació de la 37a Trobada d’Olèrdola.

Després de la positiva experiència del còmic “Olèrdola 1056. Terra de frontera”, editat fa dos anys, l’Ajuntament d’Olèrdola ha decidit impulsar i finançar un nou còmic per a “donar a conèixer la història del municipi”, tal i com assenyalava l’alcalde, Lucas Ramírez. En aquest cas, difonent l’època ibera. Ramírez indicava que, després del primer volum dedicat a l’època medieval i al personatge de Mir Geribert, van consultar amb les escoles del municipi i una de les propostes que va sorgir era tractar l’època ibera. L’Ajuntament està satisfet de la rebuda del primer còmic i de l’impacte que ha tingut també més enllà del municipi, tot esperant que aquest segon sigui igualment un èxit.

Ramírez va agrair a l’editorial Rafael Dalmau i a Núria Molist, responsable de recerca arqueològica del jaciment d’Olèrdola, la seva feina i dedicació per fer possible el projecte.

Núria Molist detallava que l’acció de “Cessetans. Entre Roma i Cartago” se situa en el context de la 2a Guerra Púnica, l’enfrontament entre Roma i Cartago que va implicar a la península Ibèrica. L’any 218 aC l’exèrcit del general cartaginès Anníbal creua l’Ebre i es dirigeix als Alps per atacar Roma per terra. L’episodi ha passat a ser molt cèlebre perquè hi havien elefants en l’expedició d’Anníbal.

El poblat d’Olèrdola era aliat dels romans. No existeix cap document que citi directament a Olèrdola en relació a la 2a Guerra Púnica, però sí que es té constància de que la primera batalla que va enfrontar a Roma i Cartago a la península Ibèrica tenia lloc a la Cessetània, el poble iber al qual pertanyia Olèrdola. Molist va explicar que el domini romà després va provocar un canvi en el sistema productiu a Olèrdola. Se’ls va obligar a conrear la terra per l’exèrcit però la romanització dels ibers no va ser immediata, atès que durant molts anys els ibers mantenen la seva llengua.

Núria Molist destacava que el còmic era un instrument útil per donar a conèixer el món dels ibers. I és que, “el cuquet de la història entra a través d’històries senzilles i ben documentades”.

Oriol Garcia Quera recordava que l’elecció de l’època ibera no va ser difícil perquè és una de les “estrelles” del jaciment d’Olèrdola. L’autor feia notar que no existien masses imatges dels ibers i els fets històrics que els tracten ho fan des la perspectiva del guanyador, en aquest cas dels romans. Per això, Garcia Quera entén que la seva feina ha estat la de fer de “funambulista”, tot fent equilibris “viatjant per la història i posant imatges”. A més d’explicar fets, el còmic té per objectiu introduir “ de què vivien i què feien els ibers”.Així, van apareixent elements que són reconeixibles d’Olèrdola, com la tintoreria o feines com les de ferrer. L’autor també ha estat minuciós en reproduir paratges d’Olèrdola i introduir-los en la trama, amb el propòsit que els veïns del municipi se sentissin “interpel.lats”.

Garcia Quera explicava que li havia fet il·lusió elaborar aquest segon còmic d’Olèrdola perquè permetia convertir “Traç del temps” en una col·lecció de còmic històric, en comptar ja amb dos volums. També expressava sentir-se il·lusionat perquè s’han introduït 10 pàgines més de còmic i es comptava amb personatges protagonistes femenins. Igualment subratllava que s’havien inclòs fins a 6 pàgines “de batalles”, un fet que li havia sol·licitat l’anterior alcalde, Josep Tort. I en to irònic, també expressava sentir-se il·lusionat en fer un còmic sobre els ibers perquè només tenia constància de que existís un anteriorment. D’això ja feia 23 anys i el va elaborar ell mateix, amb la qual cosa fer el d’ara li havia permès actualitzar coneixements.

L’autor va qualificar com a excepcional que un municipi disposés de dos còmics sobre la seva historia ”i això no és normal i només passa a Olèrdola”. Oriol Garcia Quera incidia en què la finalitat era la de donar a conèixer la cultura ibera. Per afrontar aquest repte, té ben present que aporta “a la memòria visual una proposta de representació dels ibers”.

L’alcalde va expressar la seva satisfacció perquè el còmic es presentés durant la Trobada i va subratllar que serà un material que estarà a disposició de les escoles del municipi.