Els Administradors de Santa Anna presentaran les Nits musicals de la Festa Major a la Fira d’Entitats

Els administradors de la Festa Major de Santa Anna 2017 aprofitaran dos esdeveniments de gran afluència de públic del proper dissabte al Vendrell, la Fira d’Entitats i el Shopping Night, per donar a conèixer les Nits Musicals de la propera festa Major i per posar a la venda el nou marxandatge de la festa vendrellenca. Així ho van anunciar ahir en una roda de premsa, a la qual també hi va assistir la regidora de Cultura i Festes, Eva M. Serramià.

Així, el dissabte 10 de juny a la tarda, en una parada a la Rambla, a la Fira d’Entitats, els Administradors presentaran els últims dos retallables de la festa, els del Gegant Salvador i el de Llucifer. Aquests s’afegeixen als que ja s’han anat presentant en les últimes setmanes: el de la Geganta, el del Caramot i el 4 de 8 dels Nens del Vendrell. Tots els retallables estan creats per la dissenyadora vendrellenca Helena Ribas. Els cinc es podran comprar aquest dissabte a un preu de quatre euros cadascun.

També dissabte, els Administradors presentaran en societat una altra de les novetats destacades de la Festa major d’enguany: un vi exclusiu de la festa major del Vendrell, que ha estat batejat amb el nom d’”Agna”. Aquest s’ha extret d'un programa de la Festa Major del 1917, quan la festa es coneixia amb el nom de Santa Agna.

Els Administradors van considerar que la creació d’un vi que es pogués compartir amb la família i els amics durant els dies de festa seria un bon reclam. La creació li van encarregar als cellers Jané Ventura, que n’ha fet una tirada de 400 ampolles. Segons ha explicat Gerard Jané, el vi “Agna” està elaborat amb quatre varietats de raïm (xarel·lo i malvasia de Sitges, macabeu i garnatxa blanca) i és un vi molt fresc i aromàtic, que s’escau tant per acompanyar els àpats de festa com per fer un aperitiu. L’ampolla es podrà comprar a un preu de vuit euros a la Fira d'Entitats d'aquest dissabte, al mateix celler o a la regidoria de Cultura del Vendrell.

A més, per promocionar el vi, els Administradors, amb la col·laboració tècnica d’Edgar Toldrà, han elaborat tres vídeos amb to irònic, que s'aniran presentant al llarg d’aquesta setmana i la que ve a través de les xarxes socials.

D’altra banda, aquest dissabte 10 de juny, a partir de les 23.30 hores, a la plaça Nova, els Administradors presentaran els concerts de les Nits Musicals de la Festa Major. Seguidament hi haurà un concert de Pop'n'Roll i el DJ Morci.