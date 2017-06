Els Minyons de l'Arboç roden els castells de sis i ja preparen la seva diada

Els Minyons de l’Arboç, van actuar el passat dissabte dia 4 de juny a la Diada de l’Aniversari del Bateig dels Xiquets de Vila-Seca, van seguir rodant els castells de sis, descarregant en primera ronda el 3 de 6, en segona el 4 de 6 i en la tercera ronda el 3 de 6 amb pilar. A la ronda de pilars van fer el pilar de 4.

Tot posant la mirada a la propera Diada que tenen els de la camisa vermella el proper dia 10 de juny a les 18:00 hores a la Plaça de la Vila de l’Arboç, on actuaran també la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Bordegassos de Vilanova.

En aquesta Diada els Minyons tenen la intenció de tirar els primers castells de set de la temporada. Per això per l’assaig del divendres dia 9 de juny, la colla ha fet una crida a la seva gent i ha fet publicitat amb l’eslògan PORTA UN AMIC. Es premiarà al minyó que porti més amics i en acabar, pica-pica i beguda gratuïta per a tothom! I on passarà tot això? Doncs al C/Hospital núm. 13 de l’Arboç, on els Minyons tenen el seu local d’assaig. L’horari de l’assaig serà de 22 a 00:00 hores.

El dia 10 de juny, els Minyons també tenen una actuació molt peculiar, ja que a les 13:00 hores actuaran a Banyeres del Penedès dins dels actes de la XXVII Reunió Internacional de Harley-Davidson Club Catalunya.