Guillem Albà i Clara Peya estrenen el seu espectacle "Pluja" aquest cap de setmana a Vilanova

L'Auditori Eduard Toldrà ofereix aquest cap de setmana, a la nau del Museu del Ferrocarril, una proposta dins el Programa de Suport a la Creació de la Regidoria de Cultura: l'espectacle "Pluja", del vilanoví Guillem Albà amb Clara Peya. "Pluja" es representarà en diverses sessions: divendres 9 de juny a les 21.30 i a les 23 h, dissabte 10 també a les 21.30 h i a les 23 h, i diumenge 11 a les 21.30 h.

L'espectacle, que es representarà a la Nau del Museu del Ferrocarril, no està recomanat per a menors de 12 anys. Unint la música de la pianista i compositora Clara Peya i les diferents disciplines de Guillem Albà, l'espectacle proposta un viatge de la poètica a l’humor amn un muntatge íntim i proper.

La proposta s'emmarca en el Programa de Suport a la Creació de la Regidoria de Cultura de Vilanova i la Geltrú. En aquest marc, l'Auditori Eduard Toldrà va acollir la companyia el mes de juny de 2016 per a què pogués preparar el seu espectacle. Les residències són una de les línies del Suport a la Creació, aprofitant que els equipaments de la ciutat són espais actius i vius que permeten una interacció amb els creadors també al llarg del procés creatiu, i que són espais equipats tècnicament perquè les companyies i formacions professionals o en vies de professionalització i de creació puguin disposar-ne, per a determinats projectes de la seva trajectòria artística, per tal de crear i assajar noves produccions.

En l'acte de presentació de la temprada d'arts escèniques, l'actor vilanoví explicava que "amb la pianista Clara Peya ens admirem molt, i volíem fer alguna cosa junts. Ha estat un procés molt llarg, d'un any, i l'hem gaudit molt. Volíem crear un espectacle íntim, proper a la gent. El vam estrenar al festival Temporada Alta, i inclou titelles, i un piano de cua a l'escenari".

Clara Peya ha estat nominada finalista als Premios Max 2017 en la categoria de millor composició musical, i l'espectacle també ha rebut el Premi Drac d'Or a la Innovació a la 28a Fira de Titelles de Lleida.

D'altra banda, recordem que la sessió del Parlem de música d'aquest dijous 8 de juny ha quedat anul·lada. Romà Escalas havia de parlar a l'Auditori Eduard Toldrà sobre el paper dels museus de música en la interpretació de les obres del passat.