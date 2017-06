El Festival En Veu Alta es propaga arreu del Penedès

Després d'un primer cap de setmana viscut intensament a Sant Sadurní, el Festival En Veu Alta arriba aquesta setmana a 14 municipis penedesencs. De fet, Sant Sadurní acull cada tarda, fins dijous, propostes familiars. Un altre dels plats forts d'entre setmana són les lectures en veu alta de l'EVA354, el col·lectiu de voluntariat lector, actiu durant tot l'any, que els dies de Festival fa una autèntica marató amb 11 sessions en residències, casals, escoles, biblioteques, parcs,... on tothom pot animar-se a dir-hi la seva.

Teresa Sánchez-Roca presenta dijous, al VINSEUM, 'Charles, Alice and me', una història de fascinació per Charles Dodgson (Lewis Carroll) i la seva musa Alice Liddell. A la terrassa del Centre d'interpretació del Funicular de Gelida 'In vino veritas' amb Merche Ochoa, i també dijous un nou tast que ens apropa a Occitània i a l'occità amb la projecció d''En viatge', sobre la caminada reivindicativa per les valls occitanes.

El segon cap de setmana de Festival inclou ingredients familiars com la carretada de contes de La Guilla Teatre o els jocs de paraules d'en Màrius Serra. I torna 'Gost, la Mercè', l'homenatge a Mercè Gost, producció de l'EVA el 2016, aquesta vegada a Vilafranca del Penedès, al Claustre de Sant Francesc. Yoshi Hioki serà a Llorenç del Penedès, Dalí Blanch ens porta 'El todo morido', tindrem un recull de 'Contes zen' amb Marta Millà i Horacio Kurti, i repetim sopar literari amb 'Cocina límite, una cena en tres actos' on assaborirem literatura i gastronomia.

Imprescindibles a la recta final de l'EVA Penedès amb Toni Gomila i 'Acorar' o els qui també repeteixen, després de fer ple a Sant Sadurní, Maria Arnal i Marcel Bagés en un indret magnífic com els exteriors de l'Ermita de Sant Joan de Lledó de Sant Martí Sarroca, a tocar d'oliveres i vinyes. Arnau Vilardebò i Òscar Intente posaran el colofó narratiu final de la 13a edició del Festival al Penedès.