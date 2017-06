El Festival de Cinema en Català de Roda de Berà estrena "Casals, la força d’un silenci"

El Festival de Cinema en Català de Roda de Berà va estrenar ahir al vespre amb un gran èxit la pel·lícula "Casals, la força d’un silenci", protagonitzada per Joan Pera i que relata la vida del mestre violoncel·lista. Coproduïda per Minoria Absoluta, Tv3 i Euskal Telebista, el film es trasllada al Vendrell, vila natal de Pau Casals, però això l'estrena va tenir una àmplia representació del municipi al mateix festival.

La pel•lícula està dirigida per Manuel Huerga i compta amb la participació, entre altres, de Nao Albet, Carme Sansa i Marc Cartes. La trama de ‘Pau Casals’ es situarà a mitjans dels anys 40, durant l’exili del violoncel•lista a França, en un moment en què és considerat el millor músic del moment.

Instal•lat a Prada de Conflent, Pau Casals intenta ajudar les famílies republicanes, mentre es protegeix de la Gestapo que controla la zona. En plena dictadura a l’estat espanyol, el mestre violoncel•lista s’oposa a tocar en públic mentre Francisco Franco continuï al poder i les potències occidentals no en forcin la caiguda. Mentrestant, Casals malviu de donar classes de música.

Entre els seus alumnes hi destaca Pierre (Nao Albet), un noi francès especialment afectat pel fet que Pau Casals no ofereixi el seu talent al món. Pierre l’intenta convèncer per revertir la situació assegurant que un concert seu tindria tant ressò que podria despertar l’atenció internacional per denunciar la situació que es viu a Espanya.

Tot i la negativa inicial, finalment Casals accepta l’actuació i ofereix un concert que acaba tenint un gran èxit mundial, de tal manera que el mestre violoncel•lista reprèn l’activitat pública i es converteix en un abanderat de la causa de la llibertat a tot el món.