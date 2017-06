Sant Pere de Ribes reobrirà la Casa de la Vila a finals de 2017, cinc anys després

El govern de Sant Pere de Ribes ha anunciat la reobertura de la Casa de la Vila per a finals d'aquest 2017, quan farà més de cinc anys que l'edifici va haver de tancar per una plaga de tèrmits. Durant una visita a l'edifici aquest dimecres al matí, l'alcaldessa ha garantit que les obres acabaran el proper mes de setembre i que l'equipament interior es farà durant el darrer trimestre, de manera que "si tot funciona correctament, obrirem portes a finals d'any". Garrido ha lamentat, però, que les obres s'hagin endarrerit tants anys, degut a dos canvis de govern i a la fallida de l'empresa constructora inicial, fet que va obligar a fer una nova licitació. Quan la Casa de la Vila torni a estar operativa, es preveu que immediatament començarà la segona fase de les obres, amb la reforma de la segona planta i també de l'entorn de l'edifici.

La reforma de la Casa de la Vila, derivada dels tèrmits detectats el 2012, ha servit també per modificar la distribució de l'edifici, fer-lo més ampli, i crear una nova sala polivalent a la planta baixa. Abigail Garrido ha defensat aquest dimecres que es tracta d'una obra "que no és luxosa, però sí que és digne". "L'obra ha de ser de llarg recorregut per a què no quedi petita o no estigui feta amb la qualitat necessària", ha afegit.

Des de l'estiu del 2012, el projecte de reforma ha topat amb discrepàncies polítiques degut a dos canvis de govern i també amb la fallida, ara fa un any, de l'empresa que havia començat les actuacions. Segons ha relatat l'alcaldessa, la nova licitació ha provocat noves "vicissituds", ja que les dues empreses que van assumir les obres van haver de revisar el projecte.

Al mateix temps, Dani Gracia, un dels constructors que ara dirigeix l'obra, ha explicat que quan van entrar a treballar a l'edifici van topar amb imprevistos, com la descoberta d'una cisterna o el trencament de l'arc de l'entrada. "Però en cap cas s'ha incrementat el preu de licitació", ha subratllat l'alcaldessa.

Si es compleixen els càlculs de les constructores i del govern, la Casa de la Vila recuperarà la planta baixa i el primer pis a finals d'any, quan també obrirà la nova sala polivalent. En aquests espais s'hi ubicarà l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Alcaldia i Secretaria, mentre hi ha previst el desplaçament puntual d'altres departaments per oferir atenció al públic alguns dies a la setmana.

Quan concloguin aquestes obres, el govern vol iniciar de forma immediata la segona fase de la reforma, centrada en la segona planta de l'edifici, la façana i l'entorn de la plaça de la Vila. Abigail Garrido ha explicat que aquestes obres ja estan licitades i ha garantit que l'inici de la segona part de les actuacions no impedirà "fer vida normal" a la resta de l'ajuntament.