Bones sensacions de 8 a la diada dels Nens del Vendrell

El passat diumenge 4 de juny els Nens del Vendrell actuaven a casa seva acompanyats pels Castellers de la Vila de Gràcia i els Xiquets de Reus. Els de la camisa vermella es preparaven per dur a terme la setena actuació de la temporada, actuant aquest cop a la seva plaça històrica.

Els de Pere Rovira obrien plaça amb un 3 de 8, que era el cinquè de l'any. Amb molt bones sensacions fins la carregada i amb una descarregada més nerviosa on va tancar-se pels pisos superiors. Era el primer que es feia amb una alienació més lleugera aquest any.

La segona ronda fou protagonitzada per una torre de 8 amb folre. Aquesta era la segona torre de 8 de la temporada. Va ser carregada amb solvència però durant la baixada va tenir una rebrincada sobtada que va fer que la torre només fos carregada. Els Nens havien treballat per aquesta torre i no deixaran de fer-ho.

En tercera ronda, els Nens del Vendrell apostaven per un 4 de 8 que va ser descarregat amb fermesa.

Els de la camisa vermella van acabar la diada amb un pilar de 5 i 4 pilars de 4.

Els de Pere Rovira van realitzar uns grans assajos en les darreres setmanes per arribar amb força a la Diada del seu Aniversari. Després d'aquesta Diada en una plaça històrica com ho és la Plaça Vella, els Nens seguiran treballant amb confiança i determinació per seguir millorant i assolint reptes com ho han fet fins ara.

La pròxima actuació dels Nens tindrà lloc el dissabte 10 de juny a les 18h a la Diada del Patí a Valls. Actuaran acompanyats per la CJXV, Castellers de Barcelona, Moixiganguers d'Igualada i Castellers de Vilafranca.